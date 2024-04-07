澄清湖球場 挨批如廁要手電筒

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高雄澄清湖球場整修後5日重開箱，市長陳其邁及立委柯志恩不分藍綠在球季開幕戰替台鋼雄鷹隊加油。不過議員發現球場內滅火器過期、天花板殘破；球迷則抱怨女廁照明不足，上廁所要拿手電筒。市府運發局表示，照明及滅火器已著手改善，正全面盤點缺失，在不影響球賽進行下，考慮提早進場施作第2期工程。

澄清湖球場去年暫停使用，展開兩階段整修。第1期完成球場入口意象、服務台、採訪室、貴賓室、球員休息室、走廊、廁所及啦啦隊舞台等空間整修，預定年底進行第2期工程，總工程經費2億5千萬。

5日開幕賽後，球迷發文批評。議員白喬茵發現，貴賓席座椅跟台北大巨蛋同款，內野上層和外野卻是脆化還會刺腳的椅子。2樓有明亮乾淨的洗手間，3、4樓及外野廁所卻沒有燈，好幾間廁所故障不能用，天花板也破裂。

「明知要開賽，施工還2266（零零落落）！」議員邱于軒說，澄清湖球場去年12月才動工，範圍大工程品項又多，施工品質本來就讓人擔心，她去球場後發現，外野廁所及右外野洗手台流黃水、2樓女廁堵塞、停電、滅火器過期、天花板燈具未完工等問題。

運發局長侯尊堯回應，照明及滅火器過期2大問題昨天即刻改善，為配合球賽，第2期優化工程預計9月後施作，在不影響比賽下，會全面盤點缺失，提早施工。