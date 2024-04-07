聽新聞
test
0:00 / 0:00

澄清湖球場 挨批如廁要手電筒

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
高雄澄清湖棒球場女廁天花板殘破未整修，還有球迷抱怨照明不足，要拿手電筒才能上廁所。 圖／白喬茵服務處提供
高雄澄清湖棒球場女廁天花板殘破未整修，還有球迷抱怨照明不足，要拿手電筒才能上廁所。 圖／白喬茵服務處提供

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

高雄澄清湖球場整修後5日重開箱，市長陳其邁及立委柯志恩不分藍綠在球季開幕戰替台鋼雄鷹隊加油。不過議員發現球場內滅火器過期、天花板殘破；球迷則抱怨女廁照明不足，上廁所要拿手電筒。市府運發局表示，照明及滅火器已著手改善，正全面盤點缺失，在不影響球賽進行下，考慮提早進場施作第2期工程。

澄清湖球場去年暫停使用，展開兩階段整修。第1期完成球場入口意象、服務台、採訪室、貴賓室、球員休息室、走廊、廁所及啦啦隊舞台等空間整修，預定年底進行第2期工程，總工程經費2億5千萬。

5日開幕賽後，球迷發文批評。議員白喬茵發現，貴賓席座椅跟台北大巨蛋同款，內野上層和外野卻是脆化還會刺腳的椅子。2樓有明亮乾淨的洗手間，3、4樓及外野廁所卻沒有燈，好幾間廁所故障不能用，天花板也破裂。

「明知要開賽，施工還2266（零零落落）！」議員邱于軒說，澄清湖球場去年12月才動工，範圍大工程品項又多，施工品質本來就讓人擔心，她去球場後發現，外野廁所及右外野洗手台流黃水、2樓女廁堵塞、停電、滅火器過期、天花板燈具未完工等問題。

運發局長侯尊堯回應，照明及滅火器過期2大問題昨天即刻改善，為配合球賽，第2期優化工程預計9月後施作，在不影響比賽下，會全面盤點缺失，提早施工。

天花板 廁所 澄清湖

延伸閱讀

盤點地震避難包必備小物　日本專家：勿超過15公斤

台鋼雄鷹開幕戰湧1.6萬球迷 澄清湖球場整修成果受關注

澄清湖棒球場整修迎來首戰 陳其邁、柯志恩同框吶喊

0403花蓮大地震 賠大了！桃園中華賓士天花板塌下 展示新車全砸

相關新聞

澄清湖球場 挨批如廁要手電筒

高雄澄清湖球場整修後5日重開箱，市長陳其邁及立委柯志恩不分藍綠在球季開幕戰替台鋼雄鷹隊加油。不過議員發現球場內滅火器過期...

獨居老人緊急救援連線 高市申裝率低

政府針對獨居老人推「緊急救援連線」裝置，長者居家發生危險時，能即時求救或設定每日報平安，但高雄3000名獨居老人，僅近5...

墾丁台灣祭3天狂吸百萬人次 三大日音樂節下周屏東市開唱

南台灣獨立樂團原創音樂品牌墾丁「台灣祭」，今晚由高爾宣、拍謝少年、玖壹壹ft.葛西瓦壓軸登場，為3天不斷電的演唱劃下句點...

屏東勝利星村文化觀光動巧思 開春「花開勝利」活動吸人氣

屏東市勝利星村不僅是創意生活園區，也是豐富美麗的文化觀光品牌櫥窗，縣府文化處以「四季」為主題舉辦不同內涵的時令特色活動，...

會自動換氣的綠建築市場 斥資近2億的屏東「西市場」近期招商

有40多年歷史、曾是重要採買地的屏東市「西市場」，因建築物老舊、結構安全堪慮，縣府斥資近2億元改建，打造為屏東首座可調控...

屏東高樹超大夢幻戲水樂園 連假後兩天免費開放湧現人潮

屏東縣高樹鄉公所在舊寮一號護岸旁打造新豐親水公園，因尚未全區開發完成，無法常態開放，但只要配合大型活動開放就吸引爆滿人潮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。