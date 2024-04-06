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澄清湖棒球場整修迎來首戰 陳其邁、柯志恩同框吶喊

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
澄清湖棒球廠第一期工程整修完工，昨日迎來首戰，陳其邁、柯志恩同框吶喊。 圖／取自柯志恩臉書
澄清湖棒球廠第一期工程整修完工，昨日迎來首戰，陳其邁、柯志恩同框吶喊。 圖／取自柯志恩臉書

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高雄澄清湖棒球場昨迎來台鋼雄鷹第一場主場開幕戰，吸引1.6萬球迷進場吶喊，高雄市長陳其邁及多位民進黨民代到場觀賽，國民黨立委柯志恩意外與陳其邁「同框」入鏡，柯志恩說，球賽不分藍綠，「不過看起來只有我這一點藍」，欣慰暌違多年，高雄再度擁有一支屬於這座城市的球隊。

台鋼雄鷹主場開幕戰場面盛大，柯志恩的位置恰巧在陳其邁前面，立委許智傑及邱志偉又在柯志恩前面。

柯在臉書發文說，不分藍綠（不過看起來只有我這一點藍）一起參與台鋼雄鷹 TSG HAWKS的主場開幕戰，為高雄加油；看見內野座無虛席的盛況、球迷的奮力吶喊，心中是無限的感動。

柯說，暌違多年，高雄再度擁有一支屬於這座城市的球隊，引燃南部球迷的熱情；相信台鋼球團的「在地化」經營，一定能讓高雄的棒球文化繼續展翅高飛。

此文一出，帶著腳傷去觀賞球賽的國民黨議員邱于軒回應，柯志恩不是一點藍，因為她也有去。柯還要邱保重身體。

澄清湖棒球場命運多舛，1999年啟用至今，2001年曾創下2萬5千人爆滿場面。過去曾被LaNew熊及義大犀牛隊認養，因球場維護不易，直至台鋼集團組成中職第6隊，才又再度以高雄澄清湖球場為主場。2023年4月草皮狀況不佳，被認定不適合比賽，高市府暫停使用開始整修。

市府運發局指出，歷經2年，市府運動發展局投入逾1億5千萬經費，已完成球場入口意象、服務台、採訪室、貴賓室、球員休息室、走廊、廁所及啦啦隊舞台等空間整修，以及內野觀眾席座椅、安全防護網汰換、新增哺乳室等工項。第一期工程完成後，昨日迎接開幕戰，年底再進行第二期工程。

歷經2年整修，鋼雄鷹開幕首戰於澄清湖球場開戰，正面迎戰富邦悍將，圖／高市運發局提供
歷經2年整修，鋼雄鷹開幕首戰於澄清湖球場開戰，正面迎戰富邦悍將，圖／高市運發局提供
澄清湖棒球廠第一期工程整修完工，昨日迎來首戰，陳其邁、柯志恩同框吶喊。 圖／取自柯志恩臉書
澄清湖棒球廠第一期工程整修完工，昨日迎來首戰，陳其邁、柯志恩同框吶喊。 圖／取自柯志恩臉書

柯志恩 澄清湖 陳其邁

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