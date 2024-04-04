不一樣的兒童節 澎湖水族館邀海底遊樂園冒險
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澎湖水族館與昇恆昌澎坊三號港，今天分別推出「霍格華爾茲海底遊樂園」與EBX宇宙熊造型氣球等活動，熱鬧滾滾，人潮滿滿，讓小朋友歡渡一個不一樣的兒童節。
澎湖水族館為歡慶重新開幕5週年慶，今天推出充滿童趣的「霍格華爾茲海底遊樂園」活動，民眾在館內展示區一起體驗充滿歡笑的海底冒險活動；還打造了1個「從40度沙漠到-40度雪地」的異國風情，從俄羅斯的冰雪世界到杜拜的炎熱沙漠，小朋友體驗到完全不一樣的異國風情，同時推出「與魚共眠」一起與大洋池鯊魚等夜宿活動。
昇恆昌澎坊三號港今天也舉辦「兒童節嘉年華」，形象大使EBX宇宙熊造型氣球也跨海進駐澎湖，意外現身在大廳或賣場等，滿場小朋友感到驚奇又開心有趣；全台唯一的COACH咖啡車也首度駛進三號港，販售義式冰淇淋及風味飲品，留下美好回憶。
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