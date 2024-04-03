金寧石蚵文化季5月4日登場 石蚵美食大胃王賽等你挑戰

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一年一度的金寧鄉石蚵文化季活動敲定在5月4日、5月5日兩天，在金門大橋慈湖端旁周邊廣場舉行，金寧鄉公所表示，今年精彩活動超多的，其中最受歡迎的「千人剝蚵體驗」活動，將於4月27日下午4點假北山出海口「海堤」舉行；另外，還有石蚵美食大胃王比賽，徵求100名大胃王勇士，總獎金共新台幣1萬6千元，歡迎各路大胃王報名參加。

金寧鄉石蚵文化季今天下午3點在和平紀念園區石蚵文化館舉辦記者會，包括金寧鄉長楊忠俊、縣府參議張瑞心、金門縣政府觀光處長許績鑫等人都出席參與，共同宣布今年的精彩活動。

楊忠俊表示，今年系列活動長達1個月，共分為4大主軸，有「在地文化體驗」，包括千人剝蚵、擎蚵等；「親子嘉年華會」、「食農創意市集」、「藝術表演」，不僅有在地團體，還將邀請台灣表演團體；他也提及，這幾年不斷的調整與創新活動內容，期望透過更多元更豐富的活動帶來更好的活動效益，以石蚵田為背景，感受「討海人」及地方產業的各種特色氛圍，透過活動讓石蚵文化資源永續發展。

據了解，今年的活動亮點還有「石蚵美食大胃王」比賽，徵求100名大胃王勇士，總獎金共新台幣1萬6千元，歡迎各路大胃王報名參加。 此外為強化文化季活動熱度自4月8日起推出「景點情報員打卡送好禮活動」，串聯金寧鄉周邊景點，推出主題式打卡週週抽活動，每週將會依主題推薦指定景點，凡參與打卡活動即可獲得當週抽獎資格，有機會獲得價值500元超商禮券。

此次活動還有小朋友喜歡的大型遊樂設施及多項親子闖關體驗活動、魔術特技、蚵藝競賽、景點情報員打卡送好禮、秘訪石蚵林，其中千人剝蚵、祕訪石蚵林以石蚵文化體驗為主軸設計，讓民眾及遊客們體驗採蚵、剝蚵、烤蚵、遊蚵田的農村生活。