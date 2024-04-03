快訊

花蓮強震目前7人死亡名單曝光「最年輕31歲」 全台736傷、77受困待救

0403花蓮大地震／搶救最後失聯者…天王星大樓震倒 生命探測儀傳回好消息

火舌竄出濃煙駭人！東華大學實驗室火警爆炸 早上8點延燒至今

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小琉球美麗沙灘充斥浮具亂象 鵬管處硬起來執行聯合稽查

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
為整頓小琉球沙灘被浮具業者占用亂象，大鵬灣國家風景區管理處上月邀集業者開會宣導不配合移除者將開罰，昨天執行聯合稽查並將違規獨木舟運至垃圾場。圖／鵬管處提供
為整頓小琉球沙灘被浮具業者占用亂象，大鵬灣國家風景區管理處上月邀集業者開會宣導不配合移除者將開罰，昨天執行聯合稽查並將違規獨木舟運至垃圾場。圖／鵬管處提供

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

屏東小琉球夏季旅遊旺季將至，水域遊憩活動頻率增加，過去因有部分水上活動業者貪圖方便，將獨木舟、SUP、水上腳踏車等浮具暫置公共沙灘邊，不僅有礙觀瞻，還影響海龜上岸產卵；為整頓沙灘遭占用亂象，大鵬灣國家風景區管理處上月邀集業者開會宣導不配合移除者將開罰，昨天執行聯合稽查並將違規獨木舟運至垃圾場。

屏東小琉球是夏日水上活動和賞海龜勝地，暑假展開後各種水域活動興盛，部分業者為了一己之便，將獨木舟和SUP等器材留置中澳和厚石凹仔沙灘，不僅影響環境觀瞻，時逢海龜返島產卵季節，為避免母海龜產卵之路受阻，鵬管處多次勸導，仍有少數業者不聽。

針對部分水上活業者逕將浮具器材留置沙灘的亂象，鵬管處上月19日召開公共沙灘禁止浮具占用沙灘破壞生態違者罰鍰會議，請業者支持公共沙灘為公眾使用的公共財，全天候自然沙灘保持自然，生態環境與水域活動觀光發展共存，請浮具業者支持理念，若有仍不配合之浮具業者，經現場查報依發展觀光條例64之2條開立處分書，可處5000元以上、100萬元以下罰鍰。

鵬管處昨天會同縣府海洋及漁業事務管理所、琉球鄉公所及海洋委員會海巡署南部分署第5岸巡隊，聯合稽查包括中澳的多個沙灘，並將杉福漁港內違規獨木舟直接運棄垃圾場，業者多配合移除；呼籲各界共同打造愛護綠蠵龜生態的環境和氛圍，以保持琉球整體發展觀光好形象。

為整頓小琉球沙灘被浮具業者占用亂象，大鵬灣國家風景區管理處上月邀集業者開會宣導不配合移除者將開罰，昨天執行聯合稽查並將違規獨木舟運至垃圾場。圖／鵬管處提供
為整頓小琉球沙灘被浮具業者占用亂象，大鵬灣國家風景區管理處上月邀集業者開會宣導不配合移除者將開罰，昨天執行聯合稽查並將違規獨木舟運至垃圾場。圖／鵬管處提供

小琉球 沙灘 獨木舟

延伸閱讀

小琉球蛤板灣潮間帶生態病懨懨 浮標區隔沙灘「導覽員陪同才能進入」

高雄出大豔陽 西子灣沙灘外籍男遭熱沙「燙傷」

車城濱海景觀公路遭海流侵蝕 屏縣府砸近3億「養」回美麗沙灘

從沙灘親到海裡😎！泰勒絲與男友「旁邊有人仍親到忘我😍」難得約會全程黏TT甜爆

相關新聞

前鎮廢棄市場遭拆！攤商控未獲補償金 議員籲市府出面

前鎮區「允棟市場」荒廢超過30年，原先市場的東側攤商5年前獲建商5萬、30萬補償款後紛紛撤出，但西側攤商卻無法獲得補償，...

小琉球美麗沙灘充斥浮具亂象 鵬管處硬起來執行聯合稽查

屏東小琉球夏季旅遊旺季將至，水域遊憩活動頻率增加，過去因有部分水上活動業者貪圖方便，將獨木舟、SUP、水上腳踏車等浮具暫...

高雄鳳山經武公托中心今啟用僧多粥少 20個名額70人搶

高雄市公共托嬰中心僧多粥少，家長搶破頭，今天啟用的鳳山經武公共托嬰中心，20個名額70人爭搶，抽不到的只能向隅，高雄市政...

濃霧來襲金門變「關島」 海空交通全停擺2千旅客滯留

霧鎖金門！金門連日來都吹南風，濃霧來襲，搞得海空交通大亂，今天上午到下午2點多金門尚義機場都關場中，共取消20架次航班，...

台東尚武漁港淤沙塞3個月 3鄉長候選人交鋒 縣府4月6日緊急疏通一條航道

台東縣大武鄉尚武漁港年後淤沙至今未通，漁民批縣府清淤牛步，3位鄉長補選候選人隔空交鋒。縣府農業處表示，4月6日會緊急疏通...

新聞眼／拿市政資源做人情 苦了基層

高雄市發展演唱會經濟，創造龐大經濟效益，樂迷開心，但免場租及大批人力支援，屢遭民代質疑動用大量社會資源支撐，也影響居民生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。