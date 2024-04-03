小琉球美麗沙灘充斥浮具亂象 鵬管處硬起來執行聯合稽查

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屏東小琉球夏季旅遊旺季將至，水域遊憩活動頻率增加，過去因有部分水上活動業者貪圖方便，將獨木舟、SUP、水上腳踏車等浮具暫置公共沙灘邊，不僅有礙觀瞻，還影響海龜上岸產卵；為整頓沙灘遭占用亂象，大鵬灣國家風景區管理處上月邀集業者開會宣導不配合移除者將開罰，昨天執行聯合稽查並將違規獨木舟運至垃圾場。

屏東小琉球是夏日水上活動和賞海龜勝地，暑假展開後各種水域活動興盛，部分業者為了一己之便，將獨木舟和SUP等器材留置中澳和厚石凹仔沙灘，不僅影響環境觀瞻，時逢海龜返島產卵季節，為避免母海龜產卵之路受阻，鵬管處多次勸導，仍有少數業者不聽。

針對部分水上活業者逕將浮具器材留置沙灘的亂象，鵬管處上月19日召開公共沙灘禁止浮具占用沙灘破壞生態違者罰鍰會議，請業者支持公共沙灘為公眾使用的公共財，全天候自然沙灘保持自然，生態環境與水域活動觀光發展共存，請浮具業者支持理念，若有仍不配合之浮具業者，經現場查報依發展觀光條例64之2條開立處分書，可處5000元以上、100萬元以下罰鍰。