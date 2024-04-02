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陳其邁首鬆口：將增購14輛輕軌列車 班距縮短至6分鐘

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
高雄市議員張博洋質詢時，市長陳其邁首度證實，希望爭取經費增購14輛輕軌列車。圖為高雄輕軌擁擠狀況。記者劉學聖／攝影
高雄市議員張博洋質詢時，市長陳其邁首度證實，希望爭取經費增購14輛輕軌列車。圖為高雄輕軌擁擠狀況。記者劉學聖／攝影

高雄市議員張博洋2日在議會質詢時，提到高雄輕軌應該增購車輛、縮短班距，強化疏運品質。市長陳其邁也首度證實，市府已經行文交通部，希望爭取經費增購14輛輕軌列車，如此班距可由10分鐘縮短至6分鐘。

張博洋指出，輕軌運量持續增加，大型活動期間民眾要等上一小時才能上車，平日上下班尖峰時間非常擁擠，乘車品質與舒適度下降，使用體驗差，現有24列車顯然不足，當前10至15分鐘一班車真的太久，影響搭乘意願，市府是否有提速、增班，或購買新車的計畫？

陳其邁答詢時表示，市府已經行文交通部，計畫增購14輛輕軌列車，如此班距可由10分鐘縮短至6分鐘。他說，今年輕軌3月運量比去年同期成長75%，許多長輩與小朋友都已習慣搭乘，大順路段各站運量統計占總體運量40%，跟之前有人批評沒人坐的情形差距很大。

陳其邁 高雄輕軌

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