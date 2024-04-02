快訊

馬英九問比亞迪領先幾年？宋濤：要有自信心 「別人永遠追不上」

499吃到飽資費方案限「攜碼」？業者曝殘酷2原因：優惠直接差5000

教部公文系統癱瘓4天終於修好了！教職員瘋狂收發文：怕10分鐘後又不正常

聽新聞
test
0:00 / 0:00

低碳輕旅行振興桃源觀光 中山大學推5梯次「來去桃源住一晚」

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
藤枝國家森林遊樂區是高雄市桃源區重要的觀光景點。圖／中山大學提供
藤枝國家森林遊樂區是高雄市桃源區重要的觀光景點。圖／中山大學提供

交通部運輸研究所與國立中山大學高屏澎區域運輸中心、公共事務管理研究所一同推行「偏鄉運輸跨部會資源整合示範計畫」，首創結合地方公車式小黃與有機觀光理念，規劃「來去桃源住一晚」輕旅行，透過文化深耕、低碳漫遊的沉浸式體驗振興原鄉觀光，進一步實現交通與醫療平權。

「偏鄉運輸跨部會資源整合示範計畫」主持人、中山大學公事所助理教授游尚儒表示，高雄市桃源區雖蘊藏豐富而獨特的自然人文資源，但人煙稀少、交通不便，疫後觀光產業至今尚未復甦，嚴重影響居民生計和醫療。

這項融入「以人為本」與「交通平權」理念的示範計畫共有三大目標，一是透過政府、非營利組織和社區伙伴合作，最大程度運用人文及生態優勢，支持當地農業、手工藝和小型企業，並加值交通運輸服務，建立新型的原鄉觀光與經濟模式，促進當地發展與就業。

其次是兼顧低碳永續轉型、強化運輸服務，媒合中小型巴士投入地方觀光運輸，提升對外交通易達性及旅遊便利性，降低自用運具減碳，解決地方交通紊亂問題。

目前中山公事所正攜手桃源區社區民宿、地方業者，共同規劃3月至5月共5梯次的「來去桃源住一晚」2天1夜輕旅行。

由4人座公車式小黃甫以司機導覽員，提供「藤枝森林遊樂區」、「寶山台灣原生山茶茶席體驗」、「復興手作愛玉」、「原民竹編技藝體驗」、「夜間生態導覽」等省時省力、輕鬆愜意的深度體驗行程。

未來希望透過收集與分析在地居民與旅客的反饋，提升偏鄉生活品質與運輸服務的機動性，進一步滿足年長者就醫需求，增加平日運輸功能，讓居民能更加穩定、便捷地接受健康檢查及醫療服務。

中山大學首創結合地方公車式小黃與有機觀光理念，推出「來去桃源住一晚」輕旅行。圖／中山大學提供
中山大學首創結合地方公車式小黃與有機觀光理念，推出「來去桃源住一晚」輕旅行。圖／中山大學提供
高雄市桃源區疫後觀光產業至今尚未復甦，嚴重影響居民生計和醫療。圖／中山大學提供
高雄市桃源區疫後觀光產業至今尚未復甦，嚴重影響居民生計和醫療。圖／中山大學提供

中山大學 偏鄉 公車 桃源

延伸閱讀

全台國家森林遊樂區推薦！沿著步道親近山林，讓大自然療癒身心

美好1日輕旅行！嘉義新港「7個文青景點」攻略 自駕、搭公車都方便

避免獼猴掠食傷學生 中山大學試辦提供補償金

台版「比薩斜塔」！嘉義觀光秘境景點「振興宮」 拍照玩創意考驗平衡感

相關新聞

恆春半島鼬獾狂犬病出現第3例 4月8日緊急加場注射疫苗

屏東縣恆春鎮及車城鄉2月先後出現鼬獾狂犬病例後，恆春鎮3月再出現第3例；屏東縣政府動物防疫所說，密集出現的陽性案例，顯示...

高雄鳳山水溝下雨超過10分鐘就溢水 里長感謝水利局雨季前改善

高雄竟有水溝淺到下雨超過10分鐘就滿溢！鳳山區中山東路262巷有一段水溝太淺，下雨超過10分鐘就有雨水溢出，居民擔心豪大...

高雄下半年還有15場演唱會 藍議員籲市府收場租

五月天樂團、大港開唱兩大活動剛在高雄落幕，議員黃香菽、蔡金晏今日質詢指出，基於使用者付費原則，市府不該再靠免收場租吸引歌...

低碳輕旅行振興桃源觀光 中山大學推5梯次「來去桃源住一晚」

交通部運輸研究所與國立中山大學高屏澎區域運輸中心、公共事務管理研究所一同推行「偏鄉運輸跨部會資源整合示範計畫」，首創結合...

施工6年才完工又挖路 居民、騎士氣罵太誇張

高雄市華夏路人行環境改善工程完工不到2個月，華夏路與新莊一路口又有工程開挖，居民氣炸直呼「實在太誇張！」。水利局表示，施...

藍質詢指市民四不安 陳其邁不接受

食安、工安等問題成高市議會藍綠黨團攻防焦點，國民黨批「人、食、工、兒」四大不安心，其中蘇丹紅在2018年已經驗出，市府有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。