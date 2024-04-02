低碳輕旅行振興桃源觀光 中山大學推5梯次「來去桃源住一晚」

交通部運輸研究所與國立中山大學高屏澎區域運輸中心、公共事務管理研究所一同推行「偏鄉運輸跨部會資源整合示範計畫」，首創結合地方公車式小黃與有機觀光理念，規劃「來去桃源住一晚」輕旅行，透過文化深耕、低碳漫遊的沉浸式體驗振興原鄉觀光，進一步實現交通與醫療平權。

「偏鄉運輸跨部會資源整合示範計畫」主持人、中山大學公事所助理教授游尚儒表示，高雄市桃源區雖蘊藏豐富而獨特的自然人文資源，但人煙稀少、交通不便，疫後觀光產業至今尚未復甦，嚴重影響居民生計和醫療。

這項融入「以人為本」與「交通平權」理念的示範計畫共有三大目標，一是透過政府、非營利組織和社區伙伴合作，最大程度運用人文及生態優勢，支持當地農業、手工藝和小型企業，並加值交通運輸服務，建立新型的原鄉觀光與經濟模式，促進當地發展與就業。

其次是兼顧低碳永續轉型、強化運輸服務，媒合中小型巴士投入地方觀光運輸，提升對外交通易達性及旅遊便利性，降低自用運具減碳，解決地方交通紊亂問題。

目前中山公事所正攜手桃源區社區民宿、地方業者，共同規劃3月至5月共5梯次的「來去桃源住一晚」2天1夜輕旅行。

由4人座公車式小黃甫以司機導覽員，提供「藤枝森林遊樂區」、「寶山台灣原生山茶茶席體驗」、「復興手作愛玉」、「原民竹編技藝體驗」、「夜間生態導覽」等省時省力、輕鬆愜意的深度體驗行程。