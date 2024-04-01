高雄大樹民宅出現大量蚊子！居民喊苦憂登革熱升溫 衛生局：非病媒蚊

近期網路有段影片，高雄大樹區九大路出現大量蚊子，飛進附近民宅與店家，數量之多讓人咋舌。由於天氣漸熱登革熱疫情蠢蠢欲動，民眾擔心是病媒蚊將加劇疫情。高雄市衛生局派員採集鑑別，發現大部分是搖蚊，少數是地下家蚊，並未發發現傳播登革熱的斑蚊。

衛生局副局長潘炤穎說，搖蚊是一種廣泛分布的昆蟲。成蟲幾乎不吸血，僅攝食少量含糖分液體，具有強烈的趨光性，夜間常被燈光吸引，大量出現在夏秋兩季，特別是郊區或農業區有水的地方。

地下家蚊易在都市化地區的地下結構體，如大樓地下室、汙水池等地方孳生。雌蚊不必吸血也能產卵，對光周期反應不明顯，在冬、春季氣溫較低時最為活躍。多在室內活動，並且能夠透過電梯等方式到達高層建築。

衛生局也呼籲，天氣日漸炎熱，民眾應主動巡查清除住家室內、外可能積水之處，避免孳生病媒蚊，若經查獲孳生病媒蚊孑孓，最高將處1萬5000元罰鍰。若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似登革熱症狀，應盡速就醫。