高雄大樹居民反映出現大量蚊子 衛生局：非病媒蚊

高雄市大樹區有民眾發現屋內及商店出現大量蚊子，擔憂造成登革熱疫情升溫。高雄市衛生局今天表示，經鑑別發現多為「搖蚊」及「地下家蚊」，沒有病媒蚊，屬正常自然生態。

衛生局副局長潘炤穎接受媒體聯訪表示，經派員現場採集鑑別，絕大部分為「搖蚊」，少數為「地下家蚊」，屬於正常自然生態，沒有發現「斑蚊」等特定病媒蚊。

潘炤穎指出，搖蚊是一種廣泛分布昆蟲，成蟲幾乎不吸血或僅攝食少量含糖分液體，並具有強烈趨光性，夜間常被燈光吸引，成蟲大量出現於夏、秋兩季，特別是郊區或農業區等有水的地方。

潘炤穎表示，地下家蚊容易生存在都市化地區的地下結構，雌蚊不必吸血也能產卵，對光週期反應不明顯，在冬、春季氣溫較低時最為活躍，主要在大樓地下室污水池等地方孳生，傾向於室內活動，並能透過電梯等方式到達高層建築。