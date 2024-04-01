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高雄輕軌3月日均運量3萬餘人次 較去年同期成長75%

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
高雄輕軌。記者潘奕言／攝影
高雄輕軌。記者潘奕言／攝影

高雄輕軌3月每日平均運量出爐，共3萬424人次，比去年同期的1萬7385人次成長75%，成長幅度驚人。高雄捷運公司指出，輕軌成圓後與捷運、台鐵路網串聯，轉乘更加方便，吸引愈來愈多人搭乘。

高雄輕軌元旦成圓後試營運免費搭乘，2月26日開始收費。免費期間平均日運量4萬9882人次，收費後雖然乘客數下降，但仍比去年同期增加75%，成圓後吸引更多人搭乘。

高雄捷運部分，3月平均運量18萬2155人次，與去年同期14萬8354人次相較，成長幅度達23%。高捷表示，歷年來1、2月是運量大月，5、6月則是小月，今年3月因有5場五月天演唱會加持，增加不少運量。

去年捷運日運量是15.6萬人次，今年目標設定為16萬以上，希望早日恢復疫情前，2019年高捷日運量17.9萬人次的歷史最高紀錄。高捷表示，會持續收集各項數據與乘客反映，提升整體運輸品質。

捷運 高捷 高雄輕軌

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