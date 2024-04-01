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影／「台灣祭」4/4墾丁登場 防音樂會「毒化」 警出動緝毒犬大掃蕩

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
清明連假登場台灣祭，恆春警分局為防範不法分子藉機引入毒品牟利，警方也加強毒品掃蕩，加強毒品臨檢盤查，也請保三總隊緝毒犬小隊進駐。圖／警方提供
清明連假登場台灣祭，恆春警分局為防範不法分子藉機引入毒品牟利，警方也加強毒品掃蕩，加強毒品臨檢盤查，也請保三總隊緝毒犬小隊進駐。圖／警方提供

屏東縣府打造音樂品牌「台灣祭」今年邁入第4年，期盼找回墾丁獨立音樂的精神，去年3天吸引逾百萬人次參加，今年將在清明連假4月4日至6日在墾丁大灣遊憩區重磅搖滾。恆春警分局為防範不法分子藉機引入毒品牟利，警方也加強毒品掃蕩，加強毒品臨檢盤查，也請保三總隊緝毒犬小隊進駐。

恆春警分局表示，因應大規模排場與遊客人潮，防範不法分子藉機引入毒品牟利，毒化重要音樂盛事，警方請保三總隊緝毒犬小隊期前進駐，除活動開始後強化會場緝毒外，也配合轄內臨檢勤務，針對轄內釣蝦場、KTV等八大行業加強毒品臨檢盤查，藉由緝毒犬小隊專業查緝，共同防制毒品入侵。

恆春警分局分局長黃文智表示，本次勤務結合保三總隊緝毒犬小隊，將於音樂季期間針對舞台會場執行強化防範毒品安全維護，除活動現場全方位無死角蒐證外，規畫緝毒小組搭配緝毒犬小隊警力在會場周邊以步巡方式巡邏，如有發現（販）吸毒情形，立即逮捕處置並回報分局支援，絕不姑息。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

清明連假登場台灣祭，恆春警分局為防範不法分子藉機引入毒品牟利，警方也加強毒品掃蕩，加強毒品臨檢盤查，也請保三總隊緝毒犬小隊進駐。圖／警方提供
清明連假登場台灣祭，恆春警分局為防範不法分子藉機引入毒品牟利，警方也加強毒品掃蕩，加強毒品臨檢盤查，也請保三總隊緝毒犬小隊進駐。圖／警方提供
清明連假登場台灣祭，恆春警分局為防範不法分子藉機引入毒品牟利，警方也加強毒品掃蕩，加強毒品臨檢盤查，也請保三總隊緝毒犬小隊進駐。圖／警方提供
清明連假登場台灣祭，恆春警分局為防範不法分子藉機引入毒品牟利，警方也加強毒品掃蕩，加強毒品臨檢盤查，也請保三總隊緝毒犬小隊進駐。圖／警方提供

毒品 臨檢 音樂

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