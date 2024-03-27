來義幸福巴士 便利鄉民就醫

屏東縣原鄉、偏鄉交通不便，推動偏鄉「幸福巴士」，來義鄉、春日鄉，分別獲首屆幸福巴士金運獎傑出獎、卓越獎，交通部長王國材昨走訪兩原鄉，允諾全力推動幸福巴士。來義鄉長莊景星說，開通幸福巴士，就醫便利、載送學童上下學，家長安心，也聘用在地族人當駕駛，創造就業機會。

王國材昨到來義鄉丹林文健站和長輩互動，也從丹林搭幸福巴士到新來義部落與鄉公所座談。王國材說，偏鄉交通正義很重要，全國有179鄉鎮推動幸福巴士或小黃公車，交通部全力協助。

來義鄉公所表示，來義鄉幸福巴士是全國第一輛無障礙幸福巴士，2019年7月通車，來義鄉7成鄉民從事鐵工，經濟收入不穩，高風險工作導致膝蓋受損，需定期就醫或復健，開通幸福巴士讓民眾安心復健。

莊景星說，幸福巴士9條路線、2輛無障礙中巴、2輛小巴，固定及預約併行，協助就醫、就學、洽公等。

來義鄉幸福巴士車隊組織化管理，有專管經理、車隊長，業務專管京武・撒伶阿武勒說，曾有一名部落身障小朋友，都是阿祖帶去看病，都要預約白牌車或搭計程車，一趟車費300多元。有幸福巴士後，搭到潮州一趟10元，減輕經濟壓力。