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偏鄉幸福巴士創就業機會 在地青年當駕駛「看醫交通費僅10元」

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣來義鄉幸福巴士團隊，聘用在地族人，也創造就業機會。圖／來義鄉公所提供
屏東縣來義鄉幸福巴士團隊，聘用在地族人，也創造就業機會。圖／來義鄉公所提供

推動偏鄉交通行的正義，公路局在偏鄉、原鄉推動幸福巴士屏東縣來義鄉推動幸福巴士不遺餘力，創造就業機會輔導在地青年成為駕駛，並將幸福巴士車隊組織化管理，來義鄉幸福巴士業務專管京武・撒伶阿武勒說，幸福巴士收費便宜，讓經濟弱勢者省去昂貴的交通費。

京武曾擔任幸福巴士司，現為來義鄉幸福巴士業務專管，他分享，曾有一名部落身障小朋友，都是阿祖帶去看病，沒有幸福巴士前，看病都要預約白牌車或搭計程車，一趟車費就要300多元。當有了幸福巴士後，搭到潮州看診一趟只要10元，很方便，也減輕經濟壓力。

來義鄉公所表示，有四輛幸福巴士，兩輛中巴，兩輛小巴。中巴有無障礙幸福巴士、微笑巴士。小巴則是「黑旋風巴士」、「小炫風巴士」。無障礙幸福巴士，到枋寮醫院、屏東基督教醫院為主醫療接駁；微笑巴士，則是補足東港醫療線需求；黑旋風巴士，針對鄉內文健站與潮州就醫路線需求者，補足鄉內現有路線的空間與時間縫隙；小旋風巴士針對鄉內就學線與鄉內生活線需求者。

京武說，幸福巴士，中巴每月搭乘人數約來回兩百人次；第四台小炫風，以鄉內醫療、就學為主，光是就學每天上放學各有三趟次，因此搭乘人次也做多，每月約700到900人次。

屏東縣來義鄉幸福巴士也扮演載送學童上下學，讓丹林村距離來義國小6、7公里，學童們上下學搭幸福巴士。圖／來義鄉公所提供
屏東縣來義鄉幸福巴士也扮演載送學童上下學，讓丹林村距離來義國小6、7公里，學童們上下學搭幸福巴士。圖／來義鄉公所提供
屏東縣來義鄉幸福巴士，載送長輩就醫很方便。圖／來義鄉公所提供
屏東縣來義鄉幸福巴士，載送長輩就醫很方便。圖／來義鄉公所提供

偏鄉 屏東縣 巴士

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