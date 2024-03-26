澄清湖棒球場1期整修3月底完工 草地、紅土符規定

迎接2024球季開幕戰，高雄澄清湖棒球場第1期整修工程預計3月底完工，中職秘書長楊清瓏昨天視察球場，主要勘查球場比賽區域等，經評估場內草地及紅土符合聯盟規定。

澄清湖棒球場整修工程分2期，市府自籌新台幣逾2億5000萬元經費改善棒球場，第1期工程經費約1億5000萬元；第2期工程預計10月2日開工，工項包括辦公室室內裝修、地下停車場空間整修、高桿燈燈泡更新等。

第1期工程工期自去年7月至今年3月31日，施作內容包含球場入口意象、大廳服務台、媒體採訪室、貴賓室、球員休息室、走廊、廁所及啦啦隊舞台等空間整修，也涵蓋內野觀眾席座椅、外野防撞墊及安全防護網汰換等工項。

高雄市政府運發局與楊清瓏昨天視察澄清湖棒球場，主要勘查球場比賽區域，紅土及草皮持續養護，以符合職棒辦理賽事為標準，經中職官方專業評估，場內草地及紅土符合聯盟規定。

運發局今天發布新聞稿表示，包括整修廁所、汰換內野老舊座椅，座椅與台北大巨蛋同款，調整座椅高度，改善視野穿透性，並增設飲料杯架，方便球迷欣賞球賽同時也能享受美食飲品。

另外，也優化啦啦隊舞台，墊高並補平舞台區，讓球迷更清楚觀賞啦啦隊於場中跳舞應援，帶動全場氣氛；第1期整修工程自去年上半年例行賽結束後封館整建，力拚3月底完工，以迎接4月5日今年球季澄清湖開幕首戰使用。