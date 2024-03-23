警誤開 監理所又不察…連接兩烏龍罰單 車主氣炸

高雄王姓市民的轎車報廢20年，竟遭警方開單，經反映後，警方坦承誤植車號進行撤銷，但監理單位又依據錯誤的罰單，以他的轎車沒投保強制汽車責任險另再開罰，兩個單位連爆「烏龍」，讓他氣炸，質疑公務機關不查證就開罰。

王先生的轎車20年前就報廢，但今年元月高雄市鼓山警分局接到違規檢舉照片，顯示1輛白色轎車在美術東六街與美術東三路紅燈違規右轉，於是掣單開罰，不料卻將前2個英文字母ZX誤植為XZ，變成王先生報廢的車牌號，2月26日王因此再吃1張600元罰單。

此事經聯合報披露，警方承認誤植車牌號，函文高雄市交通局撤銷罰單，王先生以為已經了事，不料3月21日又收到高雄市區監理所寄來罰單。經查原來監理所也引用警方先前誤植的車號，以他未投保強制責任險卻開車上路，裁罰3000元，王先生氣地說，「沒完沒了亂亂開」，「人在家中坐，禍從天降來，且是超無言的人禍」，公務機關連最基本的查證都不顧，行政能力堪憂。

高雄市區監理所表示，監理所是根據罰單查違規車輛有無投保強制險，因開單時間有落差，監理所無法馬上知道源頭是否撤銷罰單，才會連環差錯，「這張罰單，監理所會主動撤銷」，希望警方撤銷罰單時也要同步函送監理所，以免出同樣錯誤。高雄市政府交通局認為，監理單位應優化監理系統的電腦程式，建立主動勾稽機制，當原先出錯的罰單撤銷後，即能連帶撤單。