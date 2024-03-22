讚醫療是台灣強項 陳其邁：智慧醫療絕對是下一座護國神山

由醫策會台灣智慧醫療創新整合平台主辦的「智慧醫院院長大會」邁入第7屆，今天結合高雄智慧城市展在高雄展覽館舉辦，高雄市長陳其邁出席大會致意，並參與醫院碳排減量響應活動。陳其邁表示，台灣最強就是醫療，不管做淨零轉型、數位轉型，市府會提供最好的服務平台來協助醫院、廠商把研究變成產品，這絕對是下一個護國神山。

本屆智慧醫院院長大會主題是「醫療永續 數位綠色雙軸轉型」，活動邀請全國醫院院長及智慧醫療產業代表，針對醫療體系發展方向、重要政策進行對談，凝聚醫療照護體系發展策略的共識。

陳其邁說，高雄第一線面對數位轉型及淨零碳排的挑戰，因為工業及能源部門佔城市總碳排的83%，減碳現在已經邁入市場價格驅動的有價時代，中鋼及一些大企業皆從組織減碳開始做起，讓產品更符合市場需求且具備競爭力。相對的在醫療上也是一樣，在醫療拋棄式產品上，低碳是未來必然的趨勢。

陳其邁表示，智慧城市的發展，最重要的是以人為本、解決眼前的問題，市府農業局建置農來訊智慧農業平台，以AI計算產銷決策、降低極端氣候造成的風險，提供農友輔助以解決不同問題；而在智慧醫療上，如同台灣智慧醫療創新整合平台，高雄推動智慧醫療聯邦式學習，因此與在地4家醫院中心及市立醫院合作，成立「高雄聯合學習智慧醫療聯盟」，讓合作多於競爭，用最簡單的技術、最可及的資源來面對並解決醫療上的問題。

「醫療是台灣的強項」，陳其邁說，智慧醫療的應用將改善病人的醫療品質、促進醫療的平權等，市府很清楚淨零轉型、數位轉型的目標，會提供所有醫院、廠商及相關研究最好的服務平台，智慧醫療的發展不僅是在觀念驗證，也要攜手台灣一流的硬體商開發產品，讓智慧醫療成為下一座台灣的護國神山。

陳其邁說，在淨零數位轉型上，為直接面對產業的脈動，市府成立淨零學院開設課程，要求各局處首長上課，並與TUV、BSI、DNV三家國際機構合作，要求每位首長皆要拿到碳盤查、碳中和及碳足跡3張證照，以利協助產業進行雙軸轉型。

衛生局說，高雄醫療院所已陸續推動數位轉型，包含實施電子病歷、醫療多元支付，流程數位化，提高民眾便利性並減少用紙量；發展各項智能醫療，包括空調系統裝設紫外線殺菌燈管提升空氣品質、裝設RO回收系統提供生活非食用用水；建置智慧節能建築監控系統，落實節能措施；妥善處理醫療廢棄物，委託合格廠商辦理醫療用廢塑膠再利用作業，創造廢棄物再利用價值，落實醫療永續、數位綠色雙軸轉型。