快訊

MLB／大谷翔平另一半現身？IG限動高䠷女性相隨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄輕軌「龍貓隧道」 原嫌惡設施成熱門打卡景點

聯合報／ 記者王勇超宋原彰蔡世偉潘奕言／高雄即時報導
高雄輕軌美術館站段，列車行駛於小葉欖樹林中猶如「龍貓隧道」。圖／高雄捷運提供
高雄輕軌美術館站段，列車行駛於小葉欖樹林中猶如「龍貓隧道」。圖／高雄捷運提供

高雄環狀輕軌建設時，因軌道設計在美術館路中央，被當成嫌惡設施，一度引起當地豪宅大樓居民掛白布條，經多方協調後，讓軌道北移安置在小葉欖仁樹叢中，意外造就熱門打卡景點「龍貓隧道」，不僅讓當初參與抗爭的居民感到驚艷，學生通勤不必再租電動機車或Ubike，讓家長感到更安全，不論買房或租屋的詢問度也都變高。

高雄鼓山區龍水里內的美術館特區是純住宅區，有許多豪宅大樓，商業行為少，居住者相當講究生活品質，高雄輕軌原先把軌道設計在美術館路中央，當地大樓住戶擔心從地下室停車場開車上來就必須急轉彎，整排住戶憤而掛起白布條抗爭。

龍水里長初學霖說，當初輕軌要進入龍水里，軌道走在美術館路上面，政府規劃不當引起反彈，市議員李喬如開公聽會讓捷運局與居民溝通，決定輕軌北移到美術館的人行道，但韓國瑜上任後宣布暫停輕軌建設，又讓居民的態度從輕軌北移變成不要輕軌，陳其邁上任後決定蓋輕軌，引起美術館路10多棟大樓管委會抗爭，甚至有人剃髮抗議。

初學霖回憶，陳其邁當年與居民溝通，「美術館市中心點，如果沒踏出去，大順路輕軌就動不了」，辦理40多場公聽會，廣納居民意見，才終於讓輕軌變成南台灣最夯的地標。

初學霖說，龍水里內的輕軌從C18鼓山站到C22聯合醫院站，輕軌對龍水里的居民帶來很大的方便，高中生搭車多了一項選擇，家長也放心；C21美術館站到C21A內惟藝術中心站之間的「龍貓隧道」，更是錯誤造就的意外美麗，不僅成為觀光景點，居民也覺得社區變美了，甚至連他都因此被里民稱為「龍貓里長」。

聯合報訪問多位樹德家商、高雄高工、道明中學等大順段輕軌周邊學校學生，大多數使用輕軌通勤的學生表示，輕軌成圓通車後，讓通勤時間減少不少，省去過往等公車或走路時間，至少省下約15至30分鐘。高中教官說，學生大量搭乘輕軌上下學，不但減少走路通勤的事故發生率，過往有不少學生會無照騎車，如今已大幅下降。

但有學生表示，上下學時間輕軌車廂全擠滿人，班距不夠密集、人擠人很不舒服，且曾經多次發生輕軌疑似跳電，臨停在半路中，不但沒有冷氣、造成車廂悶熱，某次還因停駛太久，導致遲到。

大順路輕軌開通後，目前僅10個路口開放左轉，讓當地居民抱怨，路口不能左轉真的困擾。住在大順路的林姓女子說，本來下一個路口就可以到家，「現在偏要繞一大圈！」

商家也埋怨大順路因為輕軌造成停車位不足，交通局說，目前周邊道路及路外停車空間，共有4256個汽車位及 3635個機車位。未來將續增加停車空間，包括聯興停車場、107期市地重劃區停車場、富邦人壽C24旁設定地上權案，合計可再增加2580個小型車位及4483個機車位。

永慶不動產富國鴻麗加盟店經理張哲偉表示，高雄輕軌要開始建設前，周邊路線的房價就開始上漲，大順路的新大樓從1坪從20多萬元漲價到40多萬元，但店面租金反因交通黑暗期、商家不好做生意而下降，降幅從1成5至2成5，今年元旦輕軌成圓通車後，沿線周邊不論買房或租屋的詢問度都變高，但實際成交或漲租幅度還要觀察後續效應。

高雄輕軌美術館站段，列車行駛於小葉欖樹林中猶如「龍貓隧道」。圖／本報資料照
高雄輕軌美術館站段，列車行駛於小葉欖樹林中猶如「龍貓隧道」。圖／本報資料照

美術館 車位 高雄輕軌

延伸閱讀

去西子灣更快了！高市蓬萊路增右轉時相縮短20%通過時間

高雄輕軌太早收班夜貓族哀嘆 高捷：暫無延後需求

同站不同名 月台窄人爆多 無障礙不足 高雄輕軌轉乘問題多

高雄輕軌美美照都在這 輕軌成圓攝影賽結果出爐

相關新聞

高雄輕軌「龍貓隧道」 原嫌惡設施成熱門打卡景點

高雄環狀輕軌建設時，因軌道設計在美術館路中央，被當成嫌惡設施，一度引起當地豪宅大樓居民掛白布條，經多方協調後，讓軌道北移...

甲仙百年樟樹落葉多遭斷頭 高市農業局澄清：已長新嫩枝葉

護樹團體森林城市協會今天出面指控，一棵位於高雄市警察局旗山分局甲仙分駐所中庭的百年老樟樹，慘遭負責監管的警方不當修剪斷頭...

高雄鋼鐵空汙草案攻防 「不得展延」業者與環團激烈辯論

「高雄市鋼鐵業空氣污染物排放標準草案」今日舉行第六次研商會議，環保團體、鋼鐵業者、環保局等各方代表參加，其中，針對「空汙...

高雄私幼涉違法對待幼兒 教育局：已解聘將依法嚴懲

高雄市某私立幼兒園遭控違法對待幼兒，並聘用多名不具教保資格教保人員。高市教育局表示，涉案教師已遭解僱，將依法嚴懲。另，若...

自由車環台賽最終站佛光山出發 滾動漸進交管避民怨

2024國際自由車環台公路大賽，今天來到最後一站高雄站，一早來自全球頂尖的24支國際車隊齊聚高雄佛光山佛陀紀念館，出發後...

澎湖首樁都更案停工半年未見改善 縣府決連續罰

澎湖縣首宗民間自主都更案「文康A」都更工程，因得標廠商積欠下游包商工程款，工程因而停擺，岩盤出現崩落，有公共安全疑慮。澎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。