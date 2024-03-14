高雄輕軌「龍貓隧道」 原嫌惡設施成熱門打卡景點

高雄環狀輕軌建設時，因軌道設計在美術館路中央，被當成嫌惡設施，一度引起當地豪宅大樓居民掛白布條，經多方協調後，讓軌道北移安置在小葉欖仁樹叢中，意外造就熱門打卡景點「龍貓隧道」，不僅讓當初參與抗爭的居民感到驚艷，學生通勤不必再租電動機車或Ubike，讓家長感到更安全，不論買房或租屋的詢問度也都變高。

高雄鼓山區龍水里內的美術館特區是純住宅區，有許多豪宅大樓，商業行為少，居住者相當講究生活品質，高雄輕軌原先把軌道設計在美術館路中央，當地大樓住戶擔心從地下室停車場開車上來就必須急轉彎，整排住戶憤而掛起白布條抗爭。

龍水里長初學霖說，當初輕軌要進入龍水里，軌道走在美術館路上面，政府規劃不當引起反彈，市議員李喬如開公聽會讓捷運局與居民溝通，決定輕軌北移到美術館的人行道，但韓國瑜上任後宣布暫停輕軌建設，又讓居民的態度從輕軌北移變成不要輕軌，陳其邁上任後決定蓋輕軌，引起美術館路10多棟大樓管委會抗爭，甚至有人剃髮抗議。

初學霖回憶，陳其邁當年與居民溝通，「美術館市中心點，如果沒踏出去，大順路輕軌就動不了」，辦理40多場公聽會，廣納居民意見，才終於讓輕軌變成南台灣最夯的地標。

初學霖說，龍水里內的輕軌從C18鼓山站到C22聯合醫院站，輕軌對龍水里的居民帶來很大的方便，高中生搭車多了一項選擇，家長也放心；C21美術館站到C21A內惟藝術中心站之間的「龍貓隧道」，更是錯誤造就的意外美麗，不僅成為觀光景點，居民也覺得社區變美了，甚至連他都因此被里民稱為「龍貓里長」。

聯合報訪問多位樹德家商、高雄高工、道明中學等大順段輕軌周邊學校學生，大多數使用輕軌通勤的學生表示，輕軌成圓通車後，讓通勤時間減少不少，省去過往等公車或走路時間，至少省下約15至30分鐘。高中教官說，學生大量搭乘輕軌上下學，不但減少走路通勤的事故發生率，過往有不少學生會無照騎車，如今已大幅下降。

但有學生表示，上下學時間輕軌車廂全擠滿人，班距不夠密集、人擠人很不舒服，且曾經多次發生輕軌疑似跳電，臨停在半路中，不但沒有冷氣、造成車廂悶熱，某次還因停駛太久，導致遲到。

大順路輕軌開通後，目前僅10個路口開放左轉，讓當地居民抱怨，路口不能左轉真的困擾。住在大順路的林姓女子說，本來下一個路口就可以到家，「現在偏要繞一大圈！」

商家也埋怨大順路因為輕軌造成停車位不足，交通局說，目前周邊道路及路外停車空間，共有4256個汽車位及 3635個機車位。未來將續增加停車空間，包括聯興停車場、107期市地重劃區停車場、富邦人壽C24旁設定地上權案，合計可再增加2580個小型車位及4483個機車位。