甲仙百年樟樹落葉多遭斷頭 高市農業局澄清：已長新嫩枝葉

護樹團體森林城市協會今天出面指控，一棵位於高雄市警察局旗山分局甲仙分駐所中庭的百年老樟樹，慘遭負責監管的警方不當修剪斷頭，希望市府依法開罰。對此，農業局表示，因該樹樹基破洞傾斜，有公共危險之虞，專家學者建議修剪才有現狀，目前生長狀況良好。

高雄市警察局旗山分局甲仙分駐所前庭有3顆老樟樹，其中一棵更是市政府列管保護百年樟樹，也是甲仙區重要觀光景點。今日卻被護樹團體森林城市協會指控，老樟樹遭到負責監管的甲仙分駐所，以民眾反應落葉過多掃不完為由斷頭修剪，認為此舉已經違反高雄市修剪作業規範、高雄市特定紀念樹木保護自治條例、高雄市樹木花草及公共設施毀損賠償自治條例，最高罰則可以開罰10萬元。

對此，高雄市警察局旗山分局表示，去年10月接獲民眾檢舉，樟樹部分枝條因生長過長而觸及周邊住家，影響公共安全，經農業局及屏東科技大學森林系教授共同會勘後，該樹木樹葉量及側枝均過於茂盛，已對周邊住戶建築物、不特人造成危害及有公共安全之虞。

農業局也表示，學者現場訪視發現，樹體朝民宅側明顯傾斜約 30度，胸高一米處有一明顯腐朽樹洞，樹幹腐朽率約為50%。為考量周遭關係人及用路人之安全該樹實有修剪之必要。強調樹修剪時機為冬季休眠狀態，修剪後監管人高雄市政府警察局已定期向農業局回報樹木生長情形。