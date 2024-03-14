中鋼轉爐石搭配改質瀝青 前鎮擴建路翻新更耐貨櫃車

高雄前鎮區擴建路是港區重要聯外道路，貨櫃車來往密集；為強化道路品質、落實淨零碳排，高市府與中鋼合作，以轉爐石搭配改質瀝青進行刨鋪翻新，增進道路耐久性與行車安全。

擴建路是高雄市東西向幹道之一，也是港區重要聯外道路，重車多；東起凱旋二路與成功二路口，西至大華四路，可通往高雄港中島商港區、前鎮科技產業園區等。

高雄市政府工務局發布新聞稿指出，為強化道路品質，進一步提升產業運輸效率，工務局道路養護工程處近期改善前鎮區擴建路（台灣銀行至碼頭管制站前），就近取材使用中鋼轉爐石搭配改質瀝青進行刨鋪翻新。

工務局表示，前鎮科技產業園區位於高雄港第一貨櫃中心－中島商港區，擴建路正是產業園區往來市區最主要道路，貨櫃車的載運壓力集中至擴建路上，長期交通流量大與重車輾壓下，路面損壞老化嚴重。

為提升路面承載力、平坦度，工務局應用轉爐石搭配改質瀝青進行刨鋪改善，轉爐石具有強度高、耐磨損、抗車轍等優點，可延長道路使用年限、降低維護成本。

工務局表示，這次路段改善面積約為2萬5725平方公尺，施工過程皆依「瀝青混凝土刨鋪作業手冊」規定辦理，落實施工標準化，提升道路品質。

道工處指出，先前已陸續改善臨海產業園區周邊道路，這次針對前鎮科技產業園區主要聯外道路翻新，將煉鋼廠轉爐冶煉的附加產物轉爐石回收用於道路鋪築。

根據道工處資料，轉爐石能與瀝青膠泥更加緊密結合，提升瀝青混凝土抗剝脫能力，更耐操，也讓使用轉爐石的道路較一般道路的壽命長2.5倍以上，且產生更少碳足跡，達成資源循環零廢棄的轉型永續目標。