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台積將設廠 鳥友：恐擾半屏山生態

聯合報／ 記者王勇超宋原彰王昭月／高雄報導
高雄半屏山是猛禽過境遷徒路線，一旁楠梓產業園區的台積電2座晶圓廠正在施工，民眾關心如何兼顧經濟與生態。記者劉學聖／攝影
高雄半屏山是猛禽過境遷徒路線，一旁楠梓產業園區的台積電2座晶圓廠正在施工，民眾關心如何兼顧經濟與生態。記者劉學聖／攝影

高雄半屏山是猛禽過境遷徒路線，共記錄過大冠鷲等22種猛禽，一旁楠梓產業園區的台積電建廠工程正在進行，市府也計畫在緊鄰半屏山的一側新闢道路銜接世運大道與民族路，鳥友擔心大興土木，恐影響生態，猛禽不再選擇半屏山棲息，疾呼要配套措施，兼顧經濟與生態。

台積電2座晶圓廠正在施工，也將評估興建第3座2奈米廠，楠梓產業園區內目前加速趕工，第1廠鋼骨架構已搭建到上部，第2廠整地準備進行基樁工程。高市府呼應台積電設廠，打算在緊鄰半屏山的一側新闢道路銜接世運大道與民族路，卻引起鳥會人士憂心大動作開發恐影響環境生態。

台積電廠區緊鄰的半屏山是猛禽的過境遷徒路線，據鳥會人士長期調查，共記錄過22種猛禽，除居留性的大冠鷲、鳳頭蒼鷹和松雀鷹，還有遷移性的灰面鵟鷹、赤腹鷹、紅隼和日本松雀鷹等。1名長期記錄生態的鳥友說，半屏山是觀察猛禽生態絕佳地點，不過因應台積電建廠，市府打算在緊鄰半屏山這一側開路，大量車潮與噪音可能會嚇走猛禽，希望能做好配套措施。

另外，國家自然公園管理處攜手高市府，2月29日起進行半屏山環境優化工程，將改善半屏山翠華路及後巷各登山口環境、橫版路基與半屏湖周邊步道、賞鳥亭及園區牌誌等既有設施。自管處指所有工程都會做好生態檢核，對工程範圍及周圍可能影響的區域做好評估，讓工程與生態環境取得平衡。

市議員白喬茵說，半屏山環境優美，生態豐富，瞭望台常可看到猛禽翱翔天際，在市區能看到這樣的美景非常難得，但市府預期台積電會帶來大量人車，評估打通道路疏散左楠區壅塞的交通似在情理之內，但執行前務必在環評過程傾聽鳥類和生態專家意見，讓傷害減到最少。議員李雅芬說，楠梓民族、翠華等路上、下班的尖峰時段易塞車，台積電進駐後交通會更繁重，市府新闢道路仍需注意生態環境，以多數人的公共利益為重。

台積電 大冠鷲 鳥會

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