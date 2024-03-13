快訊

美媒：美啟動對台重大軍事合作 陸軍特種部隊長駐

雙北有感！21點36分東部海域規模4.5地震 最大震度3級

阿沁網紅嫩妻認持毒！地檢署外90度鞠躬 哽咽「都是我自己的行為」

2024高雄智慧城市展 推綠能永續解決方案

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
高雄市副市長林欽榮參觀中鋼攤位，了解如何運用AI科技智慧化儲存運輸煤炭。記者劉學聖／攝影
高雄市副市長林欽榮參觀中鋼攤位，了解如何運用AI科技智慧化儲存運輸煤炭。記者劉學聖／攝影

「2024高雄智慧城市展」將於本月21日至23日在高雄展覽館登場，今年共有550個展攤、150家廠商參展，而在全球淨零趨勢下，與淨零轉型相關的廠商成長約30%。今年展覽主題為「數位與綠色轉型Digital and GreenTransformation」，展示內容包括5G AIOT、智慧治理、智慧醫療、綠能永續、智慧交通等各種智慧解決方案。

高雄市政府今天舉辦展前記者會，副市長林欽榮致詞時表示，除了展覽，過往都在台北舉辦的「智慧醫院院長大會」將首度移師到高雄舉辦，屆時將聚集來自全台上百名醫院院長及醫療產業代表，進行智慧醫療創新整合平台主題館展示。林欽榮指出，運用數位科技加速達成減碳目標，已是國際市場趨勢，今年活動預計將有21個國家、17名城市代表、28個組織企業，逾200名的外賓共襄盛舉。高雄將展出當前最為先進的數位應用解決方案，包括中華電信醫療物聯網的智慧病房、遠傳「大人物」智慧空品解決方案等。高雄市政府主題館也將展出多達25項的數位淨零雙軸轉型項目，其中包括高雄在大型演唱會快速疏散20萬人潮的密技，以及運動如何科學化管理與訓練，農業科技如何運用AI影像辨識木瓜熟了沒等。

「2024高雄智慧城市展」將於本月21日至23日在高雄展覽館登場，展示內容包括5G AIOT、智慧治理、智慧醫療、綠能永續、智慧交通等各種智慧解決方案。記者劉學聖／攝影
「2024高雄智慧城市展」將於本月21日至23日在高雄展覽館登場，展示內容包括5G AIOT、智慧治理、智慧醫療、綠能永續、智慧交通等各種智慧解決方案。記者劉學聖／攝影

林欽榮 物聯網 高雄市

延伸閱讀

不滿報導指「背後有陸資」 高雄鋼鐵人前領隊派人跟蹤記者、毀車遭訴

韋禮安宣布前進高雄開唱 賣票就在這一天

高雄智慧城市展21日登場 淨零轉型成顯學

大高雄不動產開發公會大會 理事長洪光佐：當會員堅強後盾

相關新聞

真有神蹟？ 向神明祈願賜籤詩號碼中頭獎 建廟基金有著落了

屏東縣郭姓男子因主持的廟宇神明交代廟宇今年要重建，他向主神中壇元帥祈求「建廟基金」，他用籤詩號碼擲筊問神明，就在土地公生...

明揚大火曝消防人力問題 屏東消防第3分隊設立地點確認

去年9月明揚大火造成百餘人死傷，屏東縣消防人力問題備受討論，地方民代關切，屏東縣消防局研擬在屏東市增設第三分隊，縣長周春...

高市凱旋四路快慢車分隔島拆除 騎士直呼「變好騎」

高雄市凱旋四路班超路至瑞南路段原來設有快慢車分隔島，因慢車道狹窄，不但騎車危險，公車臨停也不方便，市府交通局評估後拆除，...

潘連周二審當選無效定讞 黃建溢今遞補屏縣議員宣誓

屏東縣議會今舉行第三選區議員黃建溢遞補宣誓就職典禮，由副議長盧文瑞主持，屏東地方法院庭長程士傑監誓，這是屏東縣本屆議員中...

高雄港旅運中心郵輪母港航季開始 單日進出港旅客可望再突破7000人次

高雄港郵輪母港航季隨著春季旅遊盛行即將開始，預計3月16日、20日及24日，將再迎接3航次歌詩達莎倫娜號（Costa S...

有感明揚大火 議員蔣家煌號召企業共捐1百萬消防器材

去年9月明揚大火造成百餘人死傷，屏東縣4名消防員殉職，現仍有3名消防員受傷請假中；屏東縣議員蔣家煌有感於此，號召在地10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。