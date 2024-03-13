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高雄智慧城市展21日登場 淨零轉型成顯學

中央社／ 高雄13日電

「2024高雄智慧城市展」於21日至23日在高雄展覽館登場，高雄市副市長林欽榮說，今年共有550個展攤、150家廠商參展，而在全球淨零趨勢下，與淨零轉型相關的廠商成長約30%。

高雄市政府今天舉辦展前記者會，林欽榮致詞時表示，除了展覽，過往都在台北舉辦的「智慧醫院院長大會」將首度移師到高雄舉辦，屆時將聚集來自全台上百名醫院院長及醫療產業代表，並由醫策會籌備HST（health smart taiwan）智慧醫療創新整合平台主題館展示。

林欽榮指出，運用數位科技加速達成減碳目標，已是國際市場趨勢，淨零不只是政府行動，連民間產業也動起來。造訪高雄智慧城市展可了解最新科技及國際淨零。

「高雄智慧城市展」邁入第3屆，市府研考會表示，去年第2屆高雄展是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，國境解封後台灣首度恢復舉辦的首場國際性展會，吸引4大洲、19國、300名外賓與會，165家廠商、550個攤位參展，參觀人次高達3.5萬，較第1屆成長40%。

台泰智慧城市聯盟會長郭水義表示，智慧城市展2014年首屆舉辦以來，已成為全球最知名的智慧城市展，也是亞洲最具規模的物聯網產業展。今年展覽主題為「數位與綠色轉型Digital and GreenTransformation」，展示內容包括5G AIOT、智慧治理、智慧醫療、綠能永續、智慧交通等各種智慧解決方案。

主辦單位表示，今年活動預計將有21個國家、17名城市代表、28個組織企業，逾200名的外賓共襄盛舉。高雄將展出當前最為先進的數位應用解決方案，包括中華電信醫療物聯網的智慧病房、遠傳「大人物」智慧空品解決方案等。

高雄市政府主題館將展出多達25項的數位淨零雙軸轉型項目，其中包括高雄在大型演唱會快速疏散20萬人潮的密技，以及運動如何科學化管理與訓練，農業科技如何運用AI影像辨識木瓜熟了沒等。

林欽榮 物聯網 高雄市

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