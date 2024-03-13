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高雄港旅運中心郵輪母港航季開始 單日進出港旅客可望再突破7000人次

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
歌詩達莎倫娜號帶有濃厚義式風情。圖／山富旅行社提供
歌詩達莎倫娜號帶有濃厚義式風情。圖／山富旅行社提供

高雄港郵輪母港航季隨著春季旅遊盛行即將開始，預計3月16日、20日及24日，將再迎接3航次歌詩達莎倫娜號（Costa Serena）母港航程，每趟可搭載3600名臺灣旅客出發至日本沖繩、宮古島及石垣島，展開為期5日的海上異國之旅，高雄港務分公司說，高雄港母港作業當日進出港旅客量，可望再突破7000人次。

義大利籍的莎倫娜號總噸位11.4萬噸，由全世界前4大的義大利造船公司-芬坎蒂尼集團（Fincantieri）建造，經歌詩達郵輪集團（Costa Group）於2007年投入營運，以提供優質的義式服務、道地美食、藝術官感沉浸體驗著名，讓旅客彷彿置身在海上威尼斯。

高雄港務分公司說，本次母港作業動線與去年不同，請當日欲搭乘郵輪出國的旅客務必留意，不論自行開車與否，應依照旅行社安排的分批報到時間，先至「18號碼頭（永平路與海邊路口）」提交行李托運後，再至旅運中心1樓報到。而欲自行開車接載下船旅客的親友（含多元計程車及遊覽車等），亦至「18號碼頭接送區」接載，現場應遵守工作人員及地面標線的引導，以提升作業效率並節省寶貴的時間。

歌詩達莎倫娜號母港作業到港期間3月16日、3月20日及3月24日共3日，高雄港旅運中心1樓戶外將全面進行交通管制，且配合郵輪旅客停車需求，僅開放憑船票等相關識別證明的旅客進場停車，地下停車場在這3天暫不開放參觀民眾進場使用，若民眾欲參觀旅運中心3樓海韻藝術廣場，請配合現場動線指引，並善加利用輕軌、黃1公車前往。

高雄港旅運中心去年9月至10月迎來擁有純正義式血統的歌詩達郵輪莎倫娜號後，今年開春再次提供高雄港出發航程，對於喜愛搭乘郵輪的南部民眾可謂一大福音。

但去年以高雄及香港為雙母港的名勝世界壹號郵輪，近日網友傳出「不來台灣了」，高雄港務分公司說，仍持續努力爭取中。

3月16日、20日、24日歌詩達莎倫娜號下船旅客離場方式。圖／高雄港務分公司提供 
3月16日、20日、24日歌詩達莎倫娜號下船旅客離場方式。圖／高雄港務分公司提供 
3月16日、20日、24日歌詩達莎倫娜號上船旅客登輪動線。圖／高雄港務分公司提供
3月16日、20日、24日歌詩達莎倫娜號上船旅客登輪動線。圖／高雄港務分公司提供

郵輪 高雄港

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