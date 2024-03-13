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屏縣2民謠協會傳唱本土表演藝術 雙雙獲台灣文化獎

中央社／ 屏東13日電

恆春鎮思想起民謠促進會與滿州民謠協進會長期發揚地方特色表演藝術，經屏東縣政府推薦，雙雙獲得第69屆台灣文化獎。

屏東縣政府文化處發布新聞稿表示，恆春半島的民謠是台灣具有代表性的台語歌謠音樂，不僅是依文資法登錄的傳統表演藝術，歷年更有朱丁順、張日貴與陳英3名國家認證的人間國寶。

文化處指出，縣府與在地學校、團體聯手推動民謠文化扎根，兩個獲獎協會長期傳承、發揚與創新民謠，具有重要貢獻，讓在地民謠世代傳承、持續傳唱。

台灣文化獎由台北西區扶輪社主辦，歷屆已表揚文學、藝術、音樂、建築等各領域表現傑出文化工作者逾百人；本屆以台灣民謠相關團體為獎勵對象，肯定其推廣台灣文化，頒獎典禮將於3月18日晚間在台北晶華酒店舉行。

屏東縣政府 恆春 音樂

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