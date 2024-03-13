國小師遭控霸凌學生 陳其邁：成立委員會調查

高雄市55歲女班導被控對小二學童體罰及言語霸凌，不准喝水、上廁所，連尿褲子也不准換，學生身心受創，10名家長向人本基金會投訴。教育局表示，校內校評會決議停聘3個月，也對班級與個人進行輔導。市長陳其邁強調，成立府級霸凌處理委員會，由獨立團體進行調查。

人本基金會校安中心主任張萍指出，女老師帶班1年多，學生反映老師會說一些跟「死」有關的事情，甚至拿書本打學生，班上28名學生，多人焦慮、做惡夢，家長多次溝通未改善。

張萍說，如教「刑」字，女老師竟問學生「要不要過來我把你切開判一次死刑」、「你說切脖子比較恐怖還是切肚子？」甚至告訴學生窗簾線會吊死小孩，造成學生心理陰影，回家把娃娃吊在窗簾線上。

「學校縱容，就是共犯結構！」張萍批評，多年前有學生上課想上廁所，竟被女老師叨念「屎尿多、一天到晚都要上廁所」，後來學生在校都不敢上廁所。

校方回應，1月30日召開教師評審委員會，決議停聘涉案教師3個月進行調查，另已召開4次調查會議，訪談11位學生及4位老師。

教育局長謝文斌說，現階段學生一切狀況良好，會持續督導學校盡速依教師法等規定，召開會議並審酌情節，予以解聘終身不得擔任老師、解聘1至4年不得擔任老師、不續聘（資遣）、終局停聘或懲處等處置。