信合社員工17年每月捐50元予金門家扶 積沙成塔募40萬

金門信用合作社的全體員工17年來每月捐50元銅板給金門家扶中心，共達40多萬元，透過小額捐贈積沙成塔的行動，讓金門家扶扶幼工作推展更為順利。金門家扶中心主任洪依帆今天專程到信用合作社拜訪並致贈感謝牌，受到信用合作社理事主席盧志權及總經理林義雄的熱烈歡迎，洪依帆代表全體扶助兒童及家庭，感謝他們將愛心集結起來，盡一份心力支持金門家扶在扶幼工作的推展。

金門家扶中心表示，這項善舉的起源是民國96年在金門信用合作社上班的方姓員工，看到從事美坊裝潢材料的弟弟方耀國在金門家扶擔任展愛志工隊隊長，平時忙於工作外，還能撥空時間參與志工服務。方姓員工為向弟弟方耀國看齊，以行動支持家扶，在民國96年開始向信用合作社的同事進行愛心號召，以每人每月捐50元銅板的行動計劃，讓這項公益行動邁入第17年，透過金門家扶將這份愛心傳遞到弱勢兒童身上，以穩定兒童學習及生活。

洪依帆表示，她很感謝金門信用合作社理事主席盧志權及總經理林義雄對於金門家扶的支持響應，才能讓這樁美事得以延續下去，經由家扶中心統計這17年來信用合作社的每位員工每月捐贈50元銅板，共達40多萬元，透過小額捐贈積沙成塔的行動，讓金門家扶扶幼工作推展更為順利。

盧志權表示，金門家扶長期在金門服務經濟弱勢兒童，服務的成效是有目共睹的，他們在民國107年得知金門家扶正在為籌措館舍經費傷腦筋時，金門信用合作社也捐贈30萬元填補經費的缺口，未來金門家扶若有兒少服務需求，信用合作社會持續提供支持及協助，希望能藉此拋磚引玉，號召社會大眾共同幫助金門地區的弱勢兒童。