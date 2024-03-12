金門植樹節軍民種600株樹苗 本月將完成2.5公頃造林

今天是植樹節，金門縣選在開瑄國小操場上方空地舉辦植樹活動，包括金門縣長陳福海、金防部指揮官李定中與軍民學生共同種下600株苗木，期望軍民攜手植樹，讓金門處處綠美化，預計3月在全島完成2.5公頃的造林目標，讓金門成為一座公園及永續發展的島嶼。

金門植樹節活動今天上午10時舉行，包括陳福海、金馬聯合服務中心執行長楊上德、金防部指揮官李定中、縣議員蔡其雍、縣議員楊育菡、縣府各局處首長、鄉鎮長及民意代表都出席植樹活動。

活動由開瑄國小幼兒園小朋友擔綱「護綠一天使」，並帶來可愛活潑的「啄木鳥舞」，為整個植樹節活動揭開序幕。開瑄國小及鄰近的正義國小也派出了上百位的學童，一同熱情參加此次的活動，一起種下小樹、種下希望。

陳福海表示，金門早期有風飛沙的，軍民共同植樹綠化，在前人種樹結果，才成為綠化的、美麗的金門島嶼。他也提到，教育是百年樹人大業，小孩子是國家未來主人翁的幼苗，從兩歲幼兒開始至小學，打好教育基礎；尤以現在的社會價值觀，教育就要從小做起，讓孩子的未來及金門更有競爭力。

他也提及，縣府推動「自掃門前雪」綠美化運動，後續也會請林務所規劃，例如民眾可以藉由捐贈發票的方式，林務所來提供苗木及技術，讓每個家園更美更溫馨。希望植樹美化不只是一天的活動，能夠深植到金門每一個角落，讓更多鄉親一同來參與綠化的工作，一起塑造友善環境、愛護金門這塊土地。

李定中表示，植樹是一項有意義的活動，我們國軍官兵會參加，軍民一同綠美化金門，促進地方經濟繁榮。