金門植樹節軍民種600株樹苗 本月將完成2.5公頃造林
今天是植樹節，金門縣選在開瑄國小操場上方空地舉辦植樹活動，包括金門縣長陳福海、金防部指揮官李定中與軍民學生共同種下600株苗木，期望軍民攜手植樹，讓金門處處綠美化，預計3月在全島完成2.5公頃的造林目標，讓金門成為一座公園及永續發展的島嶼。
金門植樹節活動今天上午10時舉行，包括陳福海、金馬聯合服務中心執行長楊上德、金防部指揮官李定中、縣議員蔡其雍、縣議員楊育菡、縣府各局處首長、鄉鎮長及民意代表都出席植樹活動。
活動由開瑄國小幼兒園小朋友擔綱「護綠一天使」，並帶來可愛活潑的「啄木鳥舞」，為整個植樹節活動揭開序幕。開瑄國小及鄰近的正義國小也派出了上百位的學童，一同熱情參加此次的活動，一起種下小樹、種下希望。
陳福海表示，金門早期有風飛沙的，軍民共同植樹綠化，在前人種樹結果，才成為綠化的、美麗的金門島嶼。他也提到，教育是百年樹人大業，小孩子是國家未來主人翁的幼苗，從兩歲幼兒開始至小學，打好教育基礎；尤以現在的社會價值觀，教育就要從小做起，讓孩子的未來及金門更有競爭力。
他也提及，縣府推動「自掃門前雪」綠美化運動，後續也會請林務所規劃，例如民眾可以藉由捐贈發票的方式，林務所來提供苗木及技術，讓每個家園更美更溫馨。希望植樹美化不只是一天的活動，能夠深植到金門每一個角落，讓更多鄉親一同來參與綠化的工作，一起塑造友善環境、愛護金門這塊土地。
李定中表示，植樹是一項有意義的活動，我們國軍官兵會參加，軍民一同綠美化金門，促進地方經濟繁榮。
金門縣林務所長鄭向廷表示，此次植樹節活動，配合開瑄國小校地環境與地形，將種下肖楠、豆梨、黃花風鈴木、烏桕及潺槁樹等樹種，近600株苗木，另外加上其他造林場地，預計3月份將在金門完成2.5公頃的造林目標，而這些造林地也會同時導入慈心有機農業發展基金會的植樹技術以及和泰汽車贊助的水寶盆，藉此來提高樹苗的存活率。
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