小琉球過量客衝擊海洋生態 在地人開發單車遊程陸上分流

屏東離島小琉球登島遊客年破百萬，帶來觀光財也衝擊環境生態，為在觀光發展及生態環境保育取得平衡，琉球鄉生態觀光產業發展協會觀察，多數遊客選擇水上和潮間帶活動，特別和高雄市國際自行車觀光促進協會合作導入綠色運具單車遊程，鼓勵民眾帶著單車來玩小琉球，藉由陸上遊憩分流，減輕海洋的負擔，4月28日安排環島闖關挑戰。

琉球鄉生態觀光產業發展協會理事長蘇育億說，小琉球與本島20多分鐘航程，又是海龜樂園，近年成為旅遊熱門地，但過量遊客也衝擊在地環境和海洋生態，為平衡小琉球經濟發展與環境永續，官民近年聯手推動淨灘的沙灘貨幣、引進電動機車、借環保杯和餐盒等減塑措施，朝低碳美麗島的永續旅遊目標邁進。

他說，觀光署大鵬灣國家風景區管理處期望登島遊客能夠分流，並引導從事陸上遊憩活動，琉球鄉公所則致力生態保育優先於商業活動，協會發想導入綠色運具單車遊程，和高雄市國際自行車觀光促進協會合作規畫琉球單車路線，包含小琉球知名景點和美食，號召單車族帶單車來，可藉由陸鏟分流降低海洋的負擔。

首場4月28日安排的單車環島騎，淨零闖關任務大挑戰，上午在屏東鹽埔漁港碼頭集合，搭乘東琉線交通客船聯營處交通船，以包船方式，人車一同前往小琉球；路程設計淨零任務大挑戰Q&A，沿途用手機可挑戰每個關卡，並加碼捕獲野生魔王隱藏版關卡，其中一站安排琉球遊客中心，推廣台南應用科技大學「志在琉鄉」計畫團隊打造的「世界海龜介紹」櫥窗。