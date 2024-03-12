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小琉球過量客衝擊海洋生態 在地人開發單車遊程陸上分流

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東琉球鄉生態觀光產業發展協會和高雄市國際自行車觀光促進協會合作導入綠色運具單車遊程，鼓勵民眾帶著單車來玩小琉球，4月28日安排環島闖關挑戰。圖／高雄市國際自行車觀光促進協會提供
屏東琉球鄉生態觀光產業發展協會和高雄市國際自行車觀光促進協會合作導入綠色運具單車遊程，鼓勵民眾帶著單車來玩小琉球，4月28日安排環島闖關挑戰。圖／高雄市國際自行車觀光促進協會提供

屏東離島小琉球登島遊客年破百萬，帶來觀光財也衝擊環境生態，為在觀光發展及生態環境保育取得平衡，琉球鄉生態觀光產業發展協會觀察，多數遊客選擇水上和潮間帶活動，特別和高雄市國際自行車觀光促進協會合作導入綠色運具單車遊程，鼓勵民眾帶著單車來玩小琉球，藉由陸上遊憩分流，減輕海洋的負擔，4月28日安排環島闖關挑戰。

琉球鄉生態觀光產業發展協會理事長蘇育億說，小琉球與本島20多分鐘航程，又是海龜樂園，近年成為旅遊熱門地，但過量遊客也衝擊在地環境和海洋生態，為平衡小琉球經濟發展與環境永續，官民近年聯手推動淨灘的沙灘貨幣、引進電動機車、借環保杯和餐盒等減塑措施，朝低碳美麗島的永續旅遊目標邁進。

他說，觀光署大鵬灣國家風景區管理處期望登島遊客能夠分流，並引導從事陸上遊憩活動，琉球鄉公所則致力生態保育優先於商業活動，協會發想導入綠色運具單車遊程，和高雄市國際自行車觀光促進協會合作規畫琉球單車路線，包含小琉球知名景點和美食，號召單車族帶單車來，可藉由陸鏟分流降低海洋的負擔。

首場4月28日安排的單車環島騎，淨零闖關任務大挑戰，上午在屏東鹽埔漁港碼頭集合，搭乘東琉線交通客船聯營處交通船，以包船方式，人車一同前往小琉球；路程設計淨零任務大挑戰Q&A，沿途用手機可挑戰每個關卡，並加碼捕獲野生魔王隱藏版關卡，其中一站安排琉球遊客中心，推廣台南應用科技大學「志在琉鄉」計畫團隊打造的「世界海龜介紹」櫥窗。

該活動與在地店家合作，參加者憑優惠卡可享有專屬快閃優惠。在指定時間內完成闖關任務並提交個人資料，還可參加幸運大抽獎，有機會獲得自行車輪組、住宿券、東琉線來回船票、觀光玻璃船票、琉球伴手禮大福袋、自行車周邊商品、餐飲兌換券等好禮，官網開放報名到4月15日中午，早島有優惠。

屏東琉球鄉生態觀光產業發展協會和高雄市國際自行車觀光促進協會合作導入綠色運具單車遊程，鼓勵民眾帶著單車來玩小琉球，4月28日安排環島闖關挑戰。圖／高雄市國際自行車觀光促進協會提供
屏東琉球鄉生態觀光產業發展協會和高雄市國際自行車觀光促進協會合作導入綠色運具單車遊程，鼓勵民眾帶著單車來玩小琉球，4月28日安排環島闖關挑戰。圖／高雄市國際自行車觀光促進協會提供

單車 小琉球 自行車

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