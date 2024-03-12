高雄都會公園生態池枯竭變滯洪池 自管處與高市水利局計畫「加水」

高雄都會公園有一處生態池因年久破損失去儲水功能，池水枯竭多年變成滯洪池，國家自然公園管理處與高市水利局合作提案，將引入淨水場的淨化水，以自然工法導流進入都會公園，讓生態池恢復優美樣貌，預計最快明年動工。

高雄都會公園1996年開園時，設置面積5000平方公尺的廣闊景觀池，多年來池底防水層破損滲漏無法蓄水，以自來水作為水源補注也不符公共效益，目前僅作為園區乾式滯洪空間。

國家自然公園管理處說，高市水利局2017年在緊鄰都會公園東側設置的「青埔溝水質淨化場」，截流淨化市區污染水體後直接回放青埔溝，將改善後的水體直接排流甚為可惜，地區民眾多建議引入該水源，活化都會公園景觀池。

國家自然公園管理處表示，自去年即與高市水利局合作，將引入淨水場的淨化水，以自然工法導流進入都會公園，配置生態淨化溪流，塑造自然景觀步道，復甦生態池臨水環境，提供兩棲生物及鳥類作為棲地，配合導覽解說設施，補充環境教育點位。

國家自然公園管理處指出，其中水質將採用自然植生方式再次淨化，提升親水可靠度，導入整建後生態池，除能恢復共融濕地環境，也將提升園區生態多樣性，再讓二次淨化後水源放流至青埔溝，提供地區民眾多元可親的濕地環境，達到一水多用與促進生態、活化景觀、豐富人文、涵養水系之多贏效果。