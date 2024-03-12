強化長照資源 屏縣建住宿園區

建構長照資源，屏東縣府興建三大綜合式住宿機構，分別在屏東市海豐、里港鄉、車城鄉。海豐多層級樂活照顧園區將在4月開幕，提供24小時住宿機構、失智門診與失智照顧教研中心；里港住宿機構最快明年上半年啟用，車城預計2026年上半年啟用；原鄉因缺乏住宿型機構，原鄉日間照顧中心結合臨時夜宿，落實在地照顧。

長照處長陳桂敏說，海豐多層級樂活照顧園區預計4月開幕，園區76床24小時住宿式機構、18床團體家屋，可容納30人的日間照顧中心，同時提供居家服務、失智門診，還有失智照顧教研中心。複合式服務，針對失智做完整布建，讓民眾不用跑來跑去，園區接受多元服務。

陳桂敏說，原鄉重視文化照顧，彙編文化照顧指引，預計今年9、10月產出，提供給原鄉長照人員參考。考量臨時短期夜宿需求，輔導牡丹、來義及春日鄉共3處的日間照顧服務中心向衛福部提計畫，均通過審查，牡丹、來義鄉2家日間照顧服務中心將開始提供臨時夜宿長照服務。