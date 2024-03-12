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嚇壞旅客…金門海邊石板路 竟用墓碑鋪

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
金門湖下海堤設石板步道通往沙灘，近看發現腳下踩的多片石板竟是墓碑。記者蔡家蓁／攝影
金門湖下海堤設石板步道通往沙灘，近看發現腳下踩的多片石板竟是墓碑。記者蔡家蓁／攝影

清明節將至，金門湖下海堤的「海景電影院」著名打卡點，最近有人設置石板步道通往沙灘，近看發現腳下踩的多片石板竟是有姓名、黑白大頭照的墓碑，嚇得趕緊通報。金門縣府秘書長謝世傑昨邀第八河川局、縣府及鄉公所人員會勘，考量民眾觀感，促業者全數收回。

通往沙灘的石板路竟用墓碑鋪，引發關注，金寧鄉長楊忠俊前天第一時間請同仁將墓碑撿起安放，減少誤會，縣府昨也討論因應作法。

縣府民政處指出，依照「金門縣殯葬設施管理自治條例」及「金門縣墳墓遷葬補償費及救濟金查估基準」規定，起掘後的棺木等舊物，應由墓主負責銷燬清理，若違反規定，將撤銷相關補助。業者應盡善良管理人責任，圓滿處理相關流程。

該業者表示，他們是將墓碑放置在海邊，主要是基於民間「放水流」習俗，另外質地堅硬的石塊也能保護堤岸，避免淘沙而流失，有助於環保及資源永續利用；因受委託的下游業者未能依約將墓碑碎化處理，造成民眾觀感不佳是有不妥，會要求該下游業者應誠信履約。

墓碑 沙灘 金門

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