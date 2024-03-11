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談小港機場宵禁 陳其邁：需多個因素整體評估

中央社／ 高雄11日電

高雄小港機場長年宵禁，解禁議題屢受討論，高雄市長陳其邁今天說，這是個大問題，需從多個因素評估，「荷蘭阿姆斯特丹機場也不是24小時機場」，現在公共設施、交通運輸，還是要配合居民，讓市民有好環境。

陳其邁今天出席動土典禮前接受媒體聯訪指出，小港機場宵禁是一個大問題，要從各種因素做評估，必須根據客運、貨運的量來做整體評估。

陳其邁說，以小港國際機場，它是一個城市級機場，意思就是說它是Intercity Airport，就是在城市間區間的一個往來；在很多歐洲國家來講，在城市間有一個機場像松山機場一樣，在區域間交通非常頻繁，因為離市區也近，所以很方便。

陳其邁強調，尤其在亞洲間各城市的往來，其實小港機場是最方便的一個機場，從通關出來家，或到公司上班，20分鐘就可以抵達目的地。

「這不是簡單的宵禁問題，到底要不要取消要多因素的做考量」。陳其邁指出，城市機場對於全球化城市間的往來才是最方便的，回歸小港機場宵禁問題，要看現在小港機場的貨運量能，還有人流往來數等等，做動態的調整。

根據高雄國際航空站網站資料，小港機場為防制噪音公害從1989年1月15日實施宵禁，每日凌晨0時到上午6時宵禁；1993年10月25日調整為凌晨0時到上午6時30分宵禁，1991年開始實施噪音監測計畫，於1992年編列回饋金基金回饋噪音區里民。

宵禁 小港機場 陳其邁

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