談小港機場宵禁 陳其邁：需多個因素整體評估
高雄小港機場長年宵禁，解禁議題屢受討論，高雄市長陳其邁今天說，這是個大問題，需從多個因素評估，「荷蘭阿姆斯特丹機場也不是24小時機場」，現在公共設施、交通運輸，還是要配合居民，讓市民有好環境。
陳其邁今天出席動土典禮前接受媒體聯訪指出，小港機場宵禁是一個大問題，要從各種因素做評估，必須根據客運、貨運的量來做整體評估。
陳其邁說，以小港國際機場，它是一個城市級機場，意思就是說它是Intercity Airport，就是在城市間區間的一個往來；在很多歐洲國家來講，在城市間有一個機場像松山機場一樣，在區域間交通非常頻繁，因為離市區也近，所以很方便。
陳其邁強調，尤其在亞洲間各城市的往來，其實小港機場是最方便的一個機場，從通關出來家，或到公司上班，20分鐘就可以抵達目的地。
「這不是簡單的宵禁問題，到底要不要取消要多因素的做考量」。陳其邁指出，城市機場對於全球化城市間的往來才是最方便的，回歸小港機場宵禁問題，要看現在小港機場的貨運量能，還有人流往來數等等，做動態的調整。
根據高雄國際航空站網站資料，小港機場為防制噪音公害從1989年1月15日實施宵禁，每日凌晨0時到上午6時宵禁；1993年10月25日調整為凌晨0時到上午6時30分宵禁，1991年開始實施噪音監測計畫，於1992年編列回饋金基金回饋噪音區里民。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言