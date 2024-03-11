影／紙風車青少年反毒戲劇工程前進金門 宣導學子反毒

「紙風車青少年反毒戲劇工程」今天來到金門，將展開新學年度為期3天8個場次的反毒演出，透過有趣的互動及吸睛的表演，讓國小學童在笑聲當中把反毒反詐騙的觀念深植在腦海中，為了讓更多學子參與，金門縣政府特別安排及協助各校以專車接駁，集結縣內各國中小學生前往觀賞反毒戲劇。

紙風車青少年反毒戲劇工程於103年時首次來金表演，相隔10年再度回到金門，帶來了國小版的反毒戲劇「拯救浮士德」演出。表演劇碼是以文藝復興作品「浮士德」為追求青春快樂選擇與惡魔交易的故事為主軸，進行改編為適合國小年齡層喜愛的兒童劇，融入「反毒、反詐騙」的觀念，讓孩子們在歡笑中學習，進而擴散至家庭。

在今天的首場演出中，包括教育部主秘廖興國、贊助廠商昇恆昌基金會總經理江建廷、副縣長李文良、縣政府教育處長孫麗琪以及紙風車文教基金會董事長李遠等人都到場欣賞，並與台下的學生互動。

李遠表示，紙風車從2012年展開國中端的反毒反詐，但去年起鑑於毒品危害的年齡層下降，便思考國中版的宣導戲劇，用貼近國小學童熟悉的語言，並加入反詐騙宣導，讓孩子們不僅是課堂上，回到家中還能與長輩交流。紙風車的各項表演，目的希望讓孩子們即早接觸正確的資訊，他也感謝各縣市、以及民間多個團體的支持。

李文良表示，「反毒」是一個在教育界以及校園當中很重要課題，特別是對於現在小朋友若是還用過往學校那樣較為刻板，或是八股的方式來向孩子們教導如何反毒，基本上是很難收到成效的。透過紙風車優質團隊以寓教於樂，用生動以及貼近小朋友聽得懂的詞彙，相信收到的效果也一定遠比課堂上用制式宣講的方法還要來得有效。

廖興國說，教育部長期對於反毒、反詐騙的推動十分重視，尤其近幾年新興毒品氾濫，加以不同詐騙手法的橫行，對社會乃至孩子的的傷害甚鉅紙風車的戲劇演出，透過貼近孩子的生活方式以及語言，讓他們對毒品有所認識，了解毒品會對身體造成一輩子的傷害。另廖興國也感謝紙風車同時將詐騙議題也融入其中，不只可讓孩子受益，同時還能延伸至家庭。