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屏東公車亭改造 融入在地意象

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導

屏東縣府陸續在屏東市、沿山公路、東港與恆春半島完成近30座公車亭改造，今年屏北7鄉鎮再增10座，結合在地意象的公車亭讓人驚艷。縣長周春米說，讓等待成為一種美學，藝術走入在地，讓公車亭成為屏東名片。

屏北高中公車亭以棒球為主題，強調「永不放棄的野球夢」，搭配互動式背板設計。里港鄉是富饒花果天堂，紙箱是農家必備用品，紙箱造型的公車亭主推「新鮮直送」。

「看到這座公車亭，就知道屏東高中到了」，屏中籃球隊有「籃球南霸天」美稱，曾勇闖HBL高中籃球聯賽冠軍戰，成為台灣籃壇的搖籃。公車亭以籃球隊為主題，寫上「屏中魂」，喚起屏東人心中的榮光。

九如鄉結合九如全人照顧園區，候車亭的布告欄，以大型立體繪本書呼應園區繪本館特色。部立屏東醫院以日常健康守護者形象現身，萬丹國中前方的結合萬丹鄉乳牛特色，裝入牛奶盒內，還有萬丹公車站的紅豆亭也很可愛。

美和科大公車亭結合「加冠典禮」，搭配護理之花海芋，用溫柔雙手撐托學子繼續走上遞光之路，成為病人與家屬的生命避風港。

文化處表示，每座站點串連成電子旅圖，掃描解說牌上的QR code，就能搭上另一款公車行旅，讓公車亭成為認識屏東美好的開端。

公車 屏東縣 萬丹

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