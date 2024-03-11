海洋風校園圖書館 轉型社區共讀站

高雄市苓雅區成功國小鄰近高雄港，校內圖書館改造，融入魚骨頭、魚網等海洋元素，藏書5萬冊，完工後轉型社區共讀站，強化社區與學校連結。居民分享說，新圖書館充滿海洋風，置身其中舒適、恬靜，來這裡陪孩子看書，興奮又開心。

校長呂佳真指出，學校位處苓雅寮舊部落，面臨高雄港區轉型及亞洲新灣區開發，為迎接時代趨勢及在地需求，校內營造雙語環境、建構雙語課程，引領學生將不同的語言實際融入於生活體現之中，更強調社區與學校的連結，社區共讀站因應而生。

社區共讀站以海洋概念為主題，在國立海洋生物館授權下，全校師生票選一張古生代海洋影像當繪本共讀區背板。共讀站揭幕時，學校邀請在地里長與居民參與，大家都對濃濃海洋風的圖書館驚喜不已。

「猶如置身大海中，感覺更大又更美。」三年級學生吳翌隼說。同年級學生張璇綠說，圖書館內外都美，讓人心情愉悅。