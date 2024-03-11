公車站面對停車場 民代憂互相搶道

高雄火車站新站體陸續完工，新公車轉運站也將啟用，不過轉運站出入口與地下機車停車場的出入口面對面，民代擔心若分流沒做好，恐發生公車與機車搶道的危險情形。鐵道局回應，將設分隔島區隔汽機車，另增交通號誌進行出入管制，分散車流。

高雄火車站整體工程預定明年完工，新公車轉運站與地下停車場同時趕工，在站東路、站西路側各有一處公車轉運站及地下停車場，預計今年底完工、明年啟用，將可容納604輛汽車、987輛機車。

市議員張博洋指出，公車轉運站設計為單一出入口，大型車輛頻繁進出時容易造成回堵，加上鐵道二街路幅較小，公車轉運站與機車停車場的出入口正好面對面，擔心容易因車流龐大，造成公車與機車搶道，恐釀擦撞風險。

張博洋及立委李昆澤服務處近日邀集鐵道局、台鐵公司、高市交通局到現場會勘，了解未來動線規畫。他建議，應將公車轉運站出口與入口分開為一北一南，降低車輛在同一出入口回堵風險，確保機車騎士行車安全。

鐵道局回應，因公車轉運站站體幾近完工，無法大幅變更設計。目前機車停車場與公車轉運站的中間，有設計分隔島將大型車與機車分隔，避免車輛混流造成危險，未來也會新增交通號誌管制出入車輛。