聽新聞
test
0:00 / 0:00
金門打卡點增石板路？近看是墓碑
可遠觀金門大橋的「海景電影院」景點海灘近日突然出現眾多石板，遊客靠近一看發現居然是墓碑，嚇得趕緊通報。金寧鄉公所表示，接獲通知後趕緊移除，清點共有31塊墓碑，目前不清楚墓碑是從哪兒來，將深入了解。
金門湖下海堤的「海景電影院」是欣賞金門大橋的熱門打卡點，遊客近日發現有人貼心設置石板步道通往沙灘，近看才發現腳下踩的多片石板竟是刻上姓名、有黑白大頭照的墓碑，嚇得趕緊離開。不少遊客在網路上分享、討論，有遊客說，一開始還不知情，知道後感覺毛毛的，不敢再靠近。
金寧鄉長楊忠俊表示，昨天上午接到相關單位告知遊客到金門旅遊碰到如此情況，也覺得納悶，該據點早期有崗哨，旅客可透過窗戶遠眺金門大橋，是熱門打卡點，有遊客發現海邊出現墓碑，確實不尋常，向縣府觀光處反映後，縣府希望公所能先處理，趕緊動員人力清出31塊石碑，先行保管，今天會再邀相關單位會商處理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言