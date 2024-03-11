金門打卡點增石板路？近看是墓碑

可遠觀金門大橋的「海景電影院」景點海灘近日突然出現眾多石板，遊客靠近一看發現居然是墓碑，嚇得趕緊通報。金寧鄉公所表示，接獲通知後趕緊移除，清點共有31塊墓碑，目前不清楚墓碑是從哪兒來，將深入了解。

金門湖下海堤的「海景電影院」是欣賞金門大橋的熱門打卡點，遊客近日發現有人貼心設置石板步道通往沙灘，近看才發現腳下踩的多片石板竟是刻上姓名、有黑白大頭照的墓碑，嚇得趕緊離開。不少遊客在網路上分享、討論，有遊客說，一開始還不知情，知道後感覺毛毛的，不敢再靠近。

金寧鄉長楊忠俊表示，昨天上午接到相關單位告知遊客到金門旅遊碰到如此情況，也覺得納悶，該據點早期有崗哨，旅客可透過窗戶遠眺金門大橋，是熱門打卡點，有遊客發現海邊出現墓碑，確實不尋常，向縣府觀光處反映後，縣府希望公所能先處理，趕緊動員人力清出31塊石碑，先行保管，今天會再邀相關單位會商處理。