雙流瀑布步道、墾丁森林遊樂區 景觀改造獲台灣景觀大獎

絕美森林景觀！農業部林業及自然保育署屏東分署以「雙流瀑布步道」、「墾丁國家森林遊樂區景觀改造計畫」參加中華民國景觀學會第11屆2023年台灣景觀大獎競賽，昨頒獎典禮，兩項工程獲頒風景遊憩類別優質獎及佳作獎殊榮。

林業署屏東分署指出，「雙流瀑布步道」由侯林建築師事務所規畫設計，雙流瀑布位在屏東縣獅子鄉的雙流國家森林遊樂區內，是園區內最受歡迎的景點，通往瀑布的步道途經涉水段、森林教室以及終點的觀景平台。

全區經多年使用，近年來陸續透過多項改善，接續維持及改善既有生態概念，盡量降低人造物的介入，充分利用既有設施改造，增加服務強度，以行動體現永續與生態的森林遊樂區經營理念，獲得台灣景觀大獎優質獎的肯定。

「墾丁國家森林遊樂區景觀改造計畫」由艾力肯創意生活有限公司規畫設計，墾丁國家森林遊樂區是全台唯一的熱帶季風高位珊瑚礁森林生態系。歷經50多年的時移事異，為使遊憩設施符合當代景觀美學，並提升使用者需求。