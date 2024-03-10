屏東藝術公車亭再增10座 周春米：等待成為一種美學

屏東縣政府2018年起，先後在屏東市、沿山公路，東港與恆春半島完成近30座公車亭改造，公共藝術走進日常，今年在屏北7鄉鎮再增10座，3月起陸續完工，不少民眾看到近期改造藝術公車亭感到驚喜，結合在地意象，屏東高中灌籃高手「屏中魂」、萬丹國中前牛乳盒、里港鄉公所前花果天堂紙盒等，縣長周春米說，讓等待成為一種美學，藝術走入在地，讓公車亭成為屏東名片。

「看到這座公車亭，就知道屏東高中到了」，屏東高中籃球隊有「籃球南霸天」的美稱，曾勇闖HBL高中籃球聯賽冠軍戰，成為台灣籃壇的搖籃，屏東高中附近的公車亭，改造以籃球隊為主題，寫上「屏中魂」，喚起屏東人心中的榮光。

屏東縣長周春米近日在臉書分享今年推出藝術公車亭，周春米說，今年在屏北7鄉鎮再新增10座，陸續完工，讓大家等車不無聊，留下最美的城市記憶。這次主題包括籃球、棒球、野薑花、新鮮蔬果等，成為藝術公車亭元素，因地制宜展現在地特色，「讓等待成為一種美學，讓藝術走入在地，等車還能打卡，讓公車亭成為屏東的名片」。

縣府文化處表示，今年屏北7鄉鎮新增10處藝術公車亭，串起街頭巷尾，讓點與點之間流動產生呼應與交流。

今年新增10座公車停各有特色，屏北高中前方的「永不放棄的野球夢」，以棒求為主題，搭配互動式背板設計；里港鄉是富饒花果天堂，將公車亭打造為農家必備水果紙箱，印象「新鮮直送」讓人為之驚喜。

屏東高中籃球隊主題，打造「灌籃高手的屏東傳奇」，在滿滿籃球背板，透著「屏中魂」的字樣，搭配頂棚籃框與獎盃，喚起屏東人心中的榮光。

九如鄉結合九如全人照顧園區，候車亭的布告欄，以大型立體繪本書呼應園區繪本館特色，以採檸檬帶出九如產業生活，延伸成為室外親子空間。鹽埔鄉結合在地農產野花意象、部立屏東醫院則是以日常健康守護者形象現身，萬丹國中前方的結合萬丹鄉乳牛特色，裝入牛奶盒內，還有萬丹公車站的紅豆亭。

美和科大前方的公車亭，結合護理的「加冠典禮」，搭配護理之花「海芋」，用溫柔雙手撐托學子繼續走上遞光之路，成為病人與家屬的生命避風港。麟洛鄉則是以「麒麟踏祥雲」為主題，呈現麒麟立體感，在地方庇護村民。