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金門金城 第三期區徵動土

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導

金門金城鎮第三期區段徵收案開發面積20.13公頃，緊鄰金城既有市區，區位條件優越，昨天動土，預定2026年完工；完成後將開發新社區，提供居住及商業等都市發展使用，改善城區聯外交通路網，增供金城幼兒園幼托基地。

金城鎮第三期區段徵收案位置緊鄰金城既有市區，區位條件優越，自1999年金城地區細部計畫即規定以區段徵收方式辦理整體開發，經縣府團隊積極說明及力陳該案開發的必要性及迫切性，終獲內政部核准。

縣長陳福海主持動土典禮，感謝區內原私有地主支持，使區段徵收相關作業得以順利展辦，他說，此區開發完成後，將增加9.3公頃住宅區、1.64公頃商業區及9.19公頃的公共設施用地，可改善城區聯外交通路網，同時取得縣立金城幼兒園擴大0.58公頃校園用地，改善幼兒教育學習環境，並建構金城鎮觀光產業，帶動發展。

陳福海期盼未來地主領回區內土地後，大家一起見證第三期區的發展，也期許廠商禾宏營造加強品管，有效控管工期，如期如質完工。

金門縣地政局表示，工程由達盛工程顧問有限公司規畫設計，禾宏營造以5億多元得標，工期830日曆天，預定2026年完工。

區段徵收 金門 陳福海

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