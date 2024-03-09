經典科幻電影《回到未來》草地音樂會 吸上萬樂迷入場

高雄春天藝術節繼上週草地音樂會《超人》後，今、明兩天接續推出影壇科幻大片《回到未來》，這部影史上偉大經典之作是高雄春天藝術節15週年草地音樂會壓軸鉅獻，在由楊智欽指揮領軍高雄市交響樂團演奏下，現場上萬樂迷也一起隨著交響樂進入時光的冒險旅行，也讓許多影迷與樂迷大呼過癮。

《回到未來》電影是講述1985美國青年-馬蒂一心想成為搖滾歌手，竟意外地回到1955，除巧遇年輕時的父母，亦不小心讓年輕的母親愛上自己，主角必須讓自己的父母重新墜入愛河方能修正歷史錯誤，馬蒂與科學家好友－布朗博士研究並合作，想辦法重回1985。該片入圍多項奧斯卡與金獎大獎，電影1985上映即造成轟動，甚至還有二三續集的產生，可見其受觀眾喜愛程度，該片擁有許多令人讚嘆之處，故事背景的設定與細節的完美密合、交叉剪輯的靈活運用等製作祕辛，都成為經典中的經典，也讓許多影迷一再回味不已。