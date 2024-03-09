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經典科幻電影《回到未來》草地音樂會 吸上萬樂迷入場

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
高雄春天藝術節今天起一連兩天推出影壇科幻大片《回到未來》草地音樂會，現場上萬樂迷一起隨著交響樂進入時光的冒險旅行，經典的影片與交響樂也讓許多影迷與樂迷大呼過癮。記者劉學聖／攝影
高雄春天藝術節今天起一連兩天推出影壇科幻大片《回到未來》草地音樂會，現場上萬樂迷一起隨著交響樂進入時光的冒險旅行，經典的影片與交響樂也讓許多影迷與樂迷大呼過癮。記者劉學聖／攝影

高雄春天藝術節繼上週草地音樂會《超人》後，今、明兩天接續推出影壇科幻大片《回到未來》，這部影史上偉大經典之作是高雄春天藝術節15週年草地音樂會壓軸鉅獻，在由楊智欽指揮領軍高雄市交響樂團演奏下，現場上萬樂迷也一起隨著交響樂進入時光的冒險旅行，也讓許多影迷與樂迷大呼過癮。

《回到未來》電影是講述1985美國青年-馬蒂一心想成為搖滾歌手，竟意外地回到1955，除巧遇年輕時的父母，亦不小心讓年輕的母親愛上自己，主角必須讓自己的父母重新墜入愛河方能修正歷史錯誤，馬蒂與科學家好友－布朗博士研究並合作，想辦法重回1985。該片入圍多項奧斯卡與金獎大獎，電影1985上映即造成轟動，甚至還有二三續集的產生，可見其受觀眾喜愛程度，該片擁有許多令人讚嘆之處，故事背景的設定與細節的完美密合、交叉剪輯的靈活運用等製作祕辛，都成為經典中的經典，也讓許多影迷一再回味不已。

由指揮楊智欽宇率領高雄市交響樂團現場演出，在悠揚的樂聲中一起重溫當年電影所帶來的電影議題討論與時空思考，也讓現場上萬樂迷隨著影片與現場演奏交響樂重溫當年的觀影感動。

高雄春天藝術節今天起一連兩天推出影壇科幻大片《回到未來》草地音樂會，現場上萬樂迷一起隨著交響樂進入時光的冒險旅行，經典的影片與交響樂也讓許多影迷與樂迷大呼過癮。記者劉學聖／攝影
高雄春天藝術節今天起一連兩天推出影壇科幻大片《回到未來》草地音樂會，現場上萬樂迷一起隨著交響樂進入時光的冒險旅行，經典的影片與交響樂也讓許多影迷與樂迷大呼過癮。記者劉學聖／攝影
高雄春天藝術節今天起一連兩天推出影壇科幻大片《回到未來》草地音樂會，現場上萬樂迷一起隨著交響樂進入時光的冒險旅行，經典的影片與交響樂也讓許多影迷與樂迷大呼過癮。記者劉學聖／攝影
高雄春天藝術節今天起一連兩天推出影壇科幻大片《回到未來》草地音樂會，現場上萬樂迷一起隨著交響樂進入時光的冒險旅行，經典的影片與交響樂也讓許多影迷與樂迷大呼過癮。記者劉學聖／攝影
高雄春天藝術節今天起一連兩天推出影壇科幻大片《回到未來》草地音樂會，現場上萬樂迷一起隨著交響樂進入時光的冒險旅行，經典的影片與交響樂也讓許多影迷與樂迷大呼過癮。記者劉學聖／攝影
高雄春天藝術節今天起一連兩天推出影壇科幻大片《回到未來》草地音樂會，現場上萬樂迷一起隨著交響樂進入時光的冒險旅行，經典的影片與交響樂也讓許多影迷與樂迷大呼過癮。記者劉學聖／攝影
高雄春天藝術節今天起一連兩天推出影壇科幻大片《回到未來》草地音樂會，現場上萬樂迷一起隨著交響樂進入時光的冒險旅行，經典的影片與交響樂也讓許多影迷與樂迷大呼過癮。記者劉學聖／攝影
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高雄春天藝術節今天起一連兩天推出影壇科幻大片《回到未來》草地音樂會，現場上萬樂迷一起隨著交響樂進入時光的冒險旅行，經典的影片與交響樂也讓許多影迷與樂迷大呼過癮。記者劉學聖／攝影

交響樂團 電影 音樂會 高雄市

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