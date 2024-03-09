快訊

法國羽賽／4個賽末點遭球后安洗瑩化解 戴資穎讓出決賽門票

明短暫回溫！下周這天起冷空氣報到、全台有雨 又濕又冷持續到這日

重機騎士捲公車輪下當場喪命 連結雙北光復橋內側車道雙向封閉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

佛光山地宮存千件文物 「每100年開啟一次」供後世欣賞

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
佛光山佛陀紀念館今日舉辦「地宮珍寶入宮暨百萬心經入法身法會」，將信眾捐贈的300件當代文物珍寶放入48座地宮中。記者宋原彰／攝影
佛光山佛陀紀念館今日舉辦「地宮珍寶入宮暨百萬心經入法身法會」，將信眾捐贈的300件當代文物珍寶放入48座地宮中。記者宋原彰／攝影

佛光山佛陀紀念館今日舉辦「地宮珍寶入宮暨百萬心經入法身法會」，將信眾捐贈的300件當代文物珍寶放入48座地宮中，之後每隔100年將開啟一座地宮，讓後代見證過往歷史精華，此外由全球信眾抄寫的3萬份心經也放入塔剎藏經閣內永存，讓善念迴向給世界。

「地宮珍寶入宮暨百萬心經入法身法會」去年因星雲大師圓寂停辦，今年由佛光山住持心保和尚和五位主法，在佛陀紀念館集結眾人舉辦第12次法會，現場莊嚴肅穆，眾人誠心目送每件珍寶送入地宮；心保和尚說，百年後開啟第一座地宮時，子孫們就能看到先輩當年所贈地宮文物，是多麼殊勝之事。

佛光山開山祖師星雲大師當年創建48座地宮，每年舉辦地宮珍寶入宮暨百萬心經入法身法會，2011年至2023年各類珍寶文物已存放進28個地宮，共6258件珍寶，今年地宮珍寶入宮法會共有300件珍寶，其中大轎3件、小轎3件、主禮4件及重要文物，將存放在第29座地宮內。

佛光山的地宮存放佛陀真身舍利、法器與各式當代珍寶，每100年將開啟一座地宮展示，作為當代文化保存、後人研究的歷史記憶庫，48個地宮需要4800年才能開完；今年的珍寶主禮是「玉雕祥龍獻瑞」、「壽山石雕雙龍搶珠如意」、「星雲大師陶雕法像」、「靈穩寺佛舍利增生舍利子」。

「百萬心經入法身」法會則由全球信眾抄寫3萬份心經奉納入塔，眾人在誦念經文後，由80位法師接力傳遞，將《心經》放入塔剎藏經閣存放；現場民眾感動表示珍寶放入地宮很有意義，不但讓後代人了解過往文化，具傳承價值，抄寫心經更是百萬人的力量迴向眾人，「相信每個參與的人都會很有福份」。

佛光山佛陀紀念館今日舉辦「地宮珍寶入宮暨百萬心經入法身法會」，將信眾捐贈的300件當代文物珍寶放入48座地宮中。記者宋原彰／攝影
佛光山佛陀紀念館今日舉辦「地宮珍寶入宮暨百萬心經入法身法會」，將信眾捐贈的300件當代文物珍寶放入48座地宮中。記者宋原彰／攝影
「地宮珍寶入宮暨百萬心經入法身法會」去年因星雲大師圓寂停辦，今年由佛光山住持心保和尚和五位主法，在佛陀紀念館集結眾人舉辦第12次法會。記者宋原彰／攝影
「地宮珍寶入宮暨百萬心經入法身法會」去年因星雲大師圓寂停辦，今年由佛光山住持心保和尚和五位主法，在佛陀紀念館集結眾人舉辦第12次法會。記者宋原彰／攝影
「百萬心經入法身」法會則由全球信眾抄寫3萬份心經奉納入塔，眾人在誦念經文後，由80位法師接力傳遞，將《心經》放入塔剎藏經閣存放。記者宋原彰／攝影
「百萬心經入法身」法會則由全球信眾抄寫3萬份心經奉納入塔，眾人在誦念經文後，由80位法師接力傳遞，將《心經》放入塔剎藏經閣存放。記者宋原彰／攝影
佛光山佛陀紀念館今日舉辦「地宮珍寶入宮暨百萬心經入法身法會」，將信眾捐贈的300件當代文物珍寶放入48座地宮中。記者宋原彰／攝影
佛光山佛陀紀念館今日舉辦「地宮珍寶入宮暨百萬心經入法身法會」，將信眾捐贈的300件當代文物珍寶放入48座地宮中。記者宋原彰／攝影

佛光山佛陀紀念館 文物 星雲大師 法會

延伸閱讀

台南市首度攜手海軍敦睦艦隊 原住民文化特展航向世界

台灣設計師打造「博物館之夜」 名畫、青瓷全「上身」

將展編鐘仿品遭質疑 故宮院長：難道博物館的恐龍統統要拿掉

南投窯舊址變建案工地 學者嘆糖漏文物灰飛煙滅

相關新聞

佛光山地宮存千件文物 「每100年開啟一次」供後世欣賞

佛光山佛陀紀念館今日舉辦「地宮珍寶入宮暨百萬心經入法身法會」，將信眾捐贈的300件當代文物珍寶放入48座地宮中，之後每隔...

敦睦艦隊三軍艦停靠高雄港 首日吸引超過1萬3000人參觀

海軍敦睦遠航訓練支隊納編磐石軍艦、迪化軍艦及成功軍艦，從今天起，三艘軍艦要執行國內環島航訓任務，停靠國內七大港口，首站高...

不老騎士環島追夢！到萬丹四維國小做客 紅豆點心迎賓

弘道老人福利基金會2024不老騎士為愛千里本月7日從台中市啟程，29名平均年齡75歲的不老騎士在百歲爺爺郭深森領軍下，展...

金城鎮第三期區段徵收動工 民眾樂見加速都市更新

金城鎮第三期區段徵收案今天辦開工動土典禮，由縣長陳福海主持，陳福海表示，該公共設施工程預計115年下半年竣工；完成後將落...

年後徵才屏東推銀髮人才上工補助3部曲 鼓勵中高齡就業

農曆年後就業需求，協助民眾與徵才廠商媒合，屏東縣府勞動暨青年發展處今舉辦徵才活動，有47家廠商、提供逾800個工作機會，...

浪漫紫花綻放 高雄13處公園綠地可見楝樹美景

春天腳步近，原生種楝樹進入花季，近日在勞工公園、衛武營公園、曹公圳旁等地都有浪漫紫花綻放美景。工務局長楊欽富說，楝樹是高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。