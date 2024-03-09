佛光山地宮存千件文物 「每100年開啟一次」供後世欣賞

佛光山佛陀紀念館今日舉辦「地宮珍寶入宮暨百萬心經入法身法會」，將信眾捐贈的300件當代文物珍寶放入48座地宮中，之後每隔100年將開啟一座地宮，讓後代見證過往歷史精華，此外由全球信眾抄寫的3萬份心經也放入塔剎藏經閣內永存，讓善念迴向給世界。

「地宮珍寶入宮暨百萬心經入法身法會」去年因星雲大師圓寂停辦，今年由佛光山住持心保和尚和五位主法，在佛陀紀念館集結眾人舉辦第12次法會，現場莊嚴肅穆，眾人誠心目送每件珍寶送入地宮；心保和尚說，百年後開啟第一座地宮時，子孫們就能看到先輩當年所贈地宮文物，是多麼殊勝之事。

佛光山開山祖師星雲大師當年創建48座地宮，每年舉辦地宮珍寶入宮暨百萬心經入法身法會，2011年至2023年各類珍寶文物已存放進28個地宮，共6258件珍寶，今年地宮珍寶入宮法會共有300件珍寶，其中大轎3件、小轎3件、主禮4件及重要文物，將存放在第29座地宮內。

佛光山的地宮存放佛陀真身舍利、法器與各式當代珍寶，每100年將開啟一座地宮展示，作為當代文化保存、後人研究的歷史記憶庫，48個地宮需要4800年才能開完；今年的珍寶主禮是「玉雕祥龍獻瑞」、「壽山石雕雙龍搶珠如意」、「星雲大師陶雕法像」、「靈穩寺佛舍利增生舍利子」。