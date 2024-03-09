不老騎士環島追夢！到萬丹四維國小做客 紅豆點心迎賓

弘道老人福利基金會2024不老騎士為愛千里本月7日從台中市啟程，29名平均年齡75歲的不老騎士在百歲爺爺郭深森領軍下，展開10天共1175公里的環島旅行，車隊今抵達屏東縣萬丹鄉四維國小，長輩與小朋友交流，師生準備紅豆點心迎賓，歡慶熱鬧森巴鼓和陶笛演出，展現南台灣熱情。

弘道基金會企畫組長張姵恩說，不老騎士環島追夢旅程會到社區、學校或機構交流，每年9月開放有意願單位報名「不老騎士到你家」，四維國小是今年報名單位之一，報名資料曾提到，學校有隔代教養孩子，透過交流，引導學生以更友善態度善待長者。

四維國小師生們今迎接不老騎士，讓長輩們品嘗萬丹紅豆，學生使用食農教育課程種出來的紅豆烹調成香甜濃醇紅豆湯，再加上冰冰涼涼剉冰。

四維國小森巴鼓樂隊、陶笛隊，帶來精彩的聽覺饗宴，阿公阿嬤們看著孩子們專注演出的模樣，眼中儘是疼惜與滿足，還有人跟著輕快節奏打起節拍；演出後，森巴鼓樂隊也跟長輩們分享不同的打擊技巧，邀請騎士們一起「打打鬧鬧」。

為感謝學生們的熱情相迎，由擅長樹葉，竹片編織技藝的不老騎士陳肇参獻技，帶領大家用椰葉編織小蝗蟲，學生們手巧學得快，不一會兒就上手，並貼心協助有點手忙腳亂的阿公阿嬤。

29名不老騎士中有對夫妻檔，彰化74歲王朝慶與70歲紀添花，當年迎親路上，因一只教召令，王朝慶無奈到軍隊報到，讓美嬌娘紀添花一人坐上迎娶車，走完迎娶路，夫妻相約，錯過迎親路，用環島一起走過。夫妻報名完成錄取後，第一次培訓前兩周，王朝慶突在家暈倒，送醫檢查雖無問題，但這個小插曲，讓夫妻倆更珍惜彼此，紀添花說，「想做就真的要去完成，不要讓夢想成為遺憾。」