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金城鎮第三期區段徵收動工 民眾樂見加速都市更新

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金城鎮第三期區段徵收案今天辦開工動土典禮，由縣長陳福海主持上香祈福儀式。記者蔡家蓁／攝影
金城鎮第三期區段徵收案今天辦開工動土典禮，由縣長陳福海主持上香祈福儀式。記者蔡家蓁／攝影

金城鎮第三期區段徵收案今天辦開工動土典禮，由縣長陳福海主持，陳福海表示，該公共設施工程預計115年下半年竣工；完成後將落實都市計畫規劃，開發新社區，提供居住及商業等都市發展使用，改善城區聯外交通路網，營造優質生活環境；金城不少民眾都說，讓該區的土地價值倍增 ，加速都市更新

金城鎮第三期區段徵收案的開發面積為20.13公頃，位置緊鄰金城既有市區，區位條件優越，自民國88年金城地區細部計畫即規定以區段徵收方式辦理整體開發，經縣府團隊積極說明及力陳該案開發的必要性及迫切性，終獲內政部核准。

包括陳福海、金門縣地政局長呂清福、縣議員蔡其雍、蔡水游、董森堡、李養生與金城鎮長李誠智、金城代表會主席郭永隆等人，今天上午都到場主持動土典禮。

陳福海感謝區內原私有地主的支持，使區段徵收相關作業得以順利展辦，他說，此區開發完成後，將增加9.3公頃住宅區、1.64公頃商業區及9.19公頃的公共設施用地，可改善城區聯外交通路網，同時取得縣立金城幼兒園擴大0.58公頃校園用地，改善幼兒教育學習環境，並建構金城鎮觀光產業，帶動地方發展，提高土地利用價值。期盼未來地主領回區內土地後，讓我們一同持續見證第三期區的發展，他也期許廠商禾宏營造加強品管，有效控管工期，如期如質完工。

金門縣地政局表示，此次工程由達盛工程顧問有限公司規劃設計，由禾宏營造股份有限公司以新台幣5億5990萬元整得標，工期830日曆天，預定於115年完工。

金城鎮第三期區段徵收案今天辦開工動土典禮，由縣長陳福海（左一）與民代、地主代表一起主持動土。記者蔡家蓁／攝影
金城鎮第三期區段徵收案今天辦開工動土典禮，由縣長陳福海（左一）與民代、地主代表一起主持動土。記者蔡家蓁／攝影
金城鎮第三期區段徵收案今天辦開工動土典禮，現場邀請天震堂的舞獅表演。記者蔡家蓁／攝影
金城鎮第三期區段徵收案今天辦開工動土典禮，現場邀請天震堂的舞獅表演。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海表示，感謝區內原私有地主的支持，使區段徵收相關作業得以順利展辦。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海表示，感謝區內原私有地主的支持，使區段徵收相關作業得以順利展辦。記者蔡家蓁／攝影
金城鎮第三期區段徵收案今天辦開工動土典禮，現場邀請天震堂精彩表演。記者蔡家蓁／攝影
金城鎮第三期區段徵收案今天辦開工動土典禮，現場邀請天震堂精彩表演。記者蔡家蓁／攝影

區段徵收 都市更新 金門 陳福海

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