快訊

作家小彤黃疸住院變罹癌！證實長2.3公分惡性腫瘤

黑煙竄天際…雲林台78線火燒車！父母兩孩共4人燒燙傷送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

年後徵才屏東推銀髮人才上工補助3部曲 鼓勵中高齡就業

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府今在屏東公園舉行就業博覽會，國光客運屏東站徵才10名司機，開出每月6萬到6.5萬元薪資。記者劉星君／攝影
屏東縣府今在屏東公園舉行就業博覽會，國光客運屏東站徵才10名司機，開出每月6萬到6.5萬元薪資。記者劉星君／攝影

農曆年後就業需求，協助民眾與徵才廠商媒合，屏東縣府勞動暨青年發展處今舉辦徵才活動，有47家廠商、提供逾800個工作機會，縣長周春米今現場宣布今年度推出「銀髮人才上工補助三部曲」，盼能提升中高齡者與高齡者求職意願。縣議員梁育慈說，縣府推動鼓勵銀髮人才立意良善，但應針對屏東產業的需求類別，了解產業缺工情況，提相對應政策，留住人才。

縣長周春米說，縣府在2022年起推動銀髮人才上工補助計畫，力挺年滿55歲以上待業或退休長者，今年度升級為三部曲，除交通補助費每人每月最高可申請1200元，另職災保險費補助期間從原本1個月延長6個月，更再加碼推出「僱用成長津貼」補助，依僱用人數補助雇主第一天上工津貼100到200元。

勞青處表示，屏東縣的中高齡勞參率55到59歲59.9％、60到64歲45.6％，65歲以上14.5％，都高於全國，展現服務中高齡及高齡者就業的決心，鼓勵事業單位提供更多就業機會，放寬補助條件，今年度推出銀髮人才上工補助3部曲計畫，盼提升中高齡者及高齡者求職意願，也鼓勵雇主多僱用銀髮人才，協助解決產業缺工並增加銀髮者就業機會，符合申請要件即能獲得縣府獎勵補助，歡迎提出申請。

勞青處指出，2022年5月縣府成立銀髮人才服務據點，截至今年3月，提供求職求才服務超過4700人次，媒合超過430人次，銀髮人才服務據點設在屏東轉運站。

今天就業博覽會，有47家廠商提供超過800個工作機會，現場徵才包括屏東產業大廠，巧新科技、大江生醫、屏東客運、國光客運、安心食品、統一超商、全家便利商店、墾丁凱薩、福容大飯店、向日葵長照等，徵才內容多元，平均薪資3.3萬元以上，還有薪資上看8萬元的機電工程師工作等，參加廠商包括食品製造、生物科技、餐飲旅宿、百貨零售、交通運輸、醫療照顧等產業類型。

國光客運、長照機構等，民眾詢問度高，國光客運屏東站徵才10名駕駛，開出6萬到6.5萬薪資，交通運輸缺工，歡迎大家加入。41歲關先生剛從軍中志願役退役，今天特別到就博會現場，了解現今產業類別與薪資，作為求職參考，也瞭解現今產業需要的技能。40多歲邱先生現今待業中，找製造業作業員職缺，有看到產業需求，可做為參考依據。

屏東縣府今在屏東公園舉行就業博覽會。記者劉星君／攝影
屏東縣府今在屏東公園舉行就業博覽會。記者劉星君／攝影
屏東縣府今在屏東公園舉行就業博覽會，縣長周春米也宣布今年度針對銀髮人才上工補助三部曲計畫。記者劉星君／攝影
屏東縣府今在屏東公園舉行就業博覽會，縣長周春米也宣布今年度針對銀髮人才上工補助三部曲計畫。記者劉星君／攝影
屏東縣府今在屏東公園舉行就業博覽會，縣長周春米出席與徵才廠商互動。記者劉星君／攝影
屏東縣府今在屏東公園舉行就業博覽會，縣長周春米出席與徵才廠商互動。記者劉星君／攝影
屏東縣府今在屏東公園舉行就業博覽會，縣長周春米（中）也宣布今年度針對銀髮人才上工補助三部曲計畫。記者劉星君／攝影
屏東縣府今在屏東公園舉行就業博覽會，縣長周春米（中）也宣布今年度針對銀髮人才上工補助三部曲計畫。記者劉星君／攝影
屏東縣府今在屏東公園舉行就業博覽會，縣長周春米（中）也宣布今年度針對銀髮人才上工補助三部曲計畫。記者劉星君／攝影
屏東縣府今在屏東公園舉行就業博覽會，縣長周春米（中）也宣布今年度針對銀髮人才上工補助三部曲計畫。記者劉星君／攝影

中高齡 屏東縣 徵才 高齡者

延伸閱讀

東京食品展屏東隊21家數量最多 周春米預祝業績破百億

2024東京國際食品展 周春米：屏東好物品質保證

屏東縣與日商簽3場合作備忘錄 周春米：好物帶到日本

屏東西市場改建採現代建築美學 最快3月底招商

相關新聞

浪漫紫花綻放 高雄13處公園綠地可見楝樹美景

春天腳步近，原生種楝樹進入花季，近日在勞工公園、衛武營公園、曹公圳旁等地都有浪漫紫花綻放美景。工務局長楊欽富說，楝樹是高...

金城鎮第三期區段徵收動工 民眾樂見加速都市更新

金城鎮第三期區段徵收案今天辦開工動土典禮，由縣長陳福海主持，陳福海表示，該公共設施工程預計115年下半年竣工；完成後將落...

年後徵才屏東推銀髮人才上工補助3部曲 鼓勵中高齡就業

農曆年後就業需求，協助民眾與徵才廠商媒合，屏東縣府勞動暨青年發展處今舉辦徵才活動，有47家廠商、提供逾800個工作機會，...

立德球場整修延宕 民憂棒球發展

職棒台鋼雄鷹元月成軍以澄清湖棒球場為主場，但球場使用過度受損，去年7月封館整修。另座歷史悠久的立德棒球場亦長年整修，不再...

苓雅監理站新家 像公園

高雄市苓雅監理站遷新址，導入數位行動監理車、智慧化機車路考系統等，從內部設施到外觀都大翻新，是全國首個取得銀級綠建築標章...

東港聯合辦公大樓 啟用 民眾洽公不再到處奔波

屏東縣東港鎮近年快速發展，縣府透過都市計畫活化台鐵舊東港車站「機九」基地，斥資4.2億元興建的東港聯合辦公大樓昨啟用；縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。