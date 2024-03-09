年後徵才屏東推銀髮人才上工補助3部曲 鼓勵中高齡就業
農曆年後就業需求，協助民眾與徵才廠商媒合，屏東縣府勞動暨青年發展處今舉辦徵才活動，有47家廠商、提供逾800個工作機會，縣長周春米今現場宣布今年度推出「銀髮人才上工補助三部曲」，盼能提升中高齡者與高齡者求職意願。縣議員梁育慈說，縣府推動鼓勵銀髮人才立意良善，但應針對屏東產業的需求類別，了解產業缺工情況，提相對應政策，留住人才。
縣長周春米說，縣府在2022年起推動銀髮人才上工補助計畫，力挺年滿55歲以上待業或退休長者，今年度升級為三部曲，除交通補助費每人每月最高可申請1200元，另職災保險費補助期間從原本1個月延長6個月，更再加碼推出「僱用成長津貼」補助，依僱用人數補助雇主第一天上工津貼100到200元。
勞青處表示，屏東縣的中高齡勞參率55到59歲59.9％、60到64歲45.6％，65歲以上14.5％，都高於全國，展現服務中高齡及高齡者就業的決心，鼓勵事業單位提供更多就業機會，放寬補助條件，今年度推出銀髮人才上工補助3部曲計畫，盼提升中高齡者及高齡者求職意願，也鼓勵雇主多僱用銀髮人才，協助解決產業缺工並增加銀髮者就業機會，符合申請要件即能獲得縣府獎勵補助，歡迎提出申請。
勞青處指出，2022年5月縣府成立銀髮人才服務據點，截至今年3月，提供求職求才服務超過4700人次，媒合超過430人次，銀髮人才服務據點設在屏東轉運站。
今天就業博覽會，有47家廠商提供超過800個工作機會，現場徵才包括屏東產業大廠，巧新科技、大江生醫、屏東客運、國光客運、安心食品、統一超商、全家便利商店、墾丁凱薩、福容大飯店、向日葵長照等，徵才內容多元，平均薪資3.3萬元以上，還有薪資上看8萬元的機電工程師工作等，參加廠商包括食品製造、生物科技、餐飲旅宿、百貨零售、交通運輸、醫療照顧等產業類型。
國光客運、長照機構等，民眾詢問度高，國光客運屏東站徵才10名駕駛，開出6萬到6.5萬薪資，交通運輸缺工，歡迎大家加入。41歲關先生剛從軍中志願役退役，今天特別到就博會現場，了解現今產業類別與薪資，作為求職參考，也瞭解現今產業需要的技能。40多歲邱先生現今待業中，找製造業作業員職缺，有看到產業需求，可做為參考依據。
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