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東港聯合辦公大樓 啟用 民眾洽公不再到處奔波

聯合報／ 記者潘欣中／屏東報導
屏東縣長周春米（左五）主持東港聯合辦公大樓啟用，民眾洽公不用分頭跑。記者潘欣中／攝影
屏東縣長周春米（左五）主持東港聯合辦公大樓啟用，民眾洽公不用分頭跑。記者潘欣中／攝影

屏東縣東港鎮近年快速發展，縣府透過都市計畫活化台鐵舊東港車站「機九」基地，斥資4.2億元興建的東港聯合辦公大樓昨啟用；縣長周春米說，立體停車場、社會福利綜合館及王船文化館都將陸續到位，搭配牛埔溪第1期整建完成，將成為大東港地區耀眼的新都心。

東港鎮素有「黑鮪魚故鄉」美名，鎮內有列為國家重要文化資產的東港迎王平安祭典、大鵬灣國家風景區和小琉球觀光熱點，深具發展潛力，但是公共建設跟不上。其中東港舊鐵路車站停駛後閒置荒廢，地方主張活化利用，後經縣府與台鐵多次協商，自籌1.8億元取得用地。

新建東港聯合辦公大樓昨天啟用，為地上4層建築物，1樓為東港衛生所及日照中心、2、3樓部分作為地政事務所及戶政事務所、4樓設財稅局東港分局。

縣府指出，辦公大樓後方綠色廊帶的設計可串連公車轉運站、鎮公所、立體停車場、社福館、王船文化館及國稅局，提供更友善、開放的休閒遊憩空間。

「東港在蛻變中」東港鎮長黃禎祥說，東港行政機關原散落各地，聯合辦公大樓提供一站式服務，民眾洽公不必再四處奔跑，另王船博物館今年9月將配合東隆宮迎王平安祭啟用，社福綜合館也將在今年啟用。

台鐵 東港 王船

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