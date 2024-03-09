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立德球場整修延宕 民憂棒球發展

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
立德棒球場不僅鋼筋外露、牆壁龜裂、防護網散落各處，球場外圍更是凌亂不堪、雜草垃圾遍佈，居民擔心工程持續延宕。記者宋原彰／攝影
立德棒球場不僅鋼筋外露、牆壁龜裂、防護網散落各處，球場外圍更是凌亂不堪、雜草垃圾遍佈，居民擔心工程持續延宕。記者宋原彰／攝影

職棒台鋼雄鷹元月成軍以澄清湖棒球場為主場，但球場使用過度受損，去年7月封館整修。另座歷史悠久的立德棒球場亦長年整修，不再辦成人等級比賽，目前成為前金國中棒球隊訓練場地，居民指出，立德球場鋼筋外露、牆壁龜裂、防護網散落各處，外圍雜草垃圾遍布，擔心工程一再延宕，影響棒球運動發展。

高雄市棒球協會理事長邱子翔感嘆，中職早期高雄賽事都在立德進行，熱絡景象老球迷仍歷歷在目，希望整修後有足夠設備招攬職棒一軍，讓榮景重現，同時帶動老鹽埕商機。高雄市運動發展局表示，為配合職棒二軍賽事，立德棒球場相關整建工程預計今年5月完工，屆時就能配合聯盟需求舉辦比賽；目前立德沒有增建計畫，只能按時整修。

澄清湖棒球場及立德棒場，是高雄2大棒球運動培育基地，不過歷經歲月洗禮，硬體建設不如人意。台鋼雄鷹總教練洪一中曾喊話，希望市府同意台鋼拆除重建立德棒球場，未獲回應。

立德棒球場修建費用可觀，目前已不再辦成人等級比賽。記者宋原彰／攝影
立德棒球場修建費用可觀，目前已不再辦成人等級比賽。記者宋原彰／攝影

日治時期就在的立德球場，是高雄首座棒球場，曾舉辦多場國際賽事，後因整修導致比賽停擺，高雄世運時曾斥資1.5億元改建成壘球場，卻因持續整建，已不再辦成人等級比賽，每年固定辦少棒賽、三級球賽及學生棒球聯賽代表權選拔賽等，多數時間作為前金國中棒球隊訓練場；原訂今年初整修完成，4月舉辦二軍比賽，但工程延宕。

立委黃捷表示，立德棒球場設備老舊，副市長林欽榮曾與台銀洽談合作擴建，未有成果。考量分擔澄清湖棒球場使用量，籲市府儘速檢討用地，增設重訓、水療、市內打擊場等空間。

目前立德棒球場持續整修中，工程告示指3月21日會完成土石清掃、防水施作、水電配管等，附近居民說，球員練習場不僅鋼筋外露、牆壁多處龜裂、防護網散落各處，球場外圍也凌亂不堪、雜草垃圾遍布，完全不像準備完工，擔心影響棒球運動發展。

澄清湖 運動 高雄市

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