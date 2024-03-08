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感恩屏東近5萬志工默默奉獻 縣府端175項專屬優惠好禮

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣有4萬8579名志工和1222隊志工隊伍，縣府除定期表揚，今年規畫志工限定版感恩優惠方案，端出多達175項優惠好禮。圖／屏東縣政府提供
屏東縣有4萬8579名志工和1222隊志工隊伍，縣府除定期表揚，今年規畫志工限定版感恩優惠方案，端出多達175項優惠好禮。圖／屏東縣政府提供

屏東縣有4萬8579名志工和1222支志工隊，在縣內各角落默默發光發熱，縣府為感謝志工的無私付出和奉獻，各局處邀集廠商店家合作規畫志工限定版感恩優惠方案，今年優惠內容串聯小琉球旅遊店家，含括5家航運公司來回船票8至9折、7家民宿入住及水上活動折扣或贈禮、停車金100元、縣內14家衛生所、5所醫院免掛號費、演藝廳藝術館購票7折等多達175項。

縣府社會處說，志願服務是在不求回報的情況下，為改善社會，促進社會進步而自願付出個人時間及精力所作出的服務工作，完成志願服務教育訓練者，由服務運用單位發給志願服務證、服務紀錄冊或榮譽卡，除提高自身能力，也促進社會的進步，優惠是縣府表達感謝和敬意的一種方式，持志願服務紀錄冊或榮譽卡即可享專屬福利。

社會處說，屏東縣各服務型態的志工和隊伍在縣內各個角落默默發光發熱，不僅長期投入地方事務服務、關懷弱勢群體，也積極社會參與，以花蝴蝶之姿推廣重要縣政及各項福利措施，皆實實在在展現屏東多一度的溫暖與服務人文風景，為感謝志工服務奉獻與鼓勵志工取得志願服務紀錄冊，使服務可以記錄、更有保障，縣府祭出感恩優惠組。

今年度優惠使用場域包括日常百貨、餐飲食品業、休閒觀光、旅宿飯店、門診掛號、藝文活動等175項方案，合作店家與優惠內容已上架縣府社會處網站、屏東縣志願服務推廣中心網站，歡迎志工上網站查詢使用，也熱情歡迎企業、青少年、家庭、退休與高齡銀髮族、專業技能職業者一同加入志願服務行列，不分年齡LOVE樂服務，一起享有志工限定優惠。

小琉球 屏東縣 衛生所

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