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全素人組成的紙風車屏東團 首次巡演挑戰與觀眾零距離

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
來自不同行業的素人學員，歷時2年訓練表演組成紙風車屏東團，帶來以在地生活經驗為主軸的新作「屏東大小事」，9日於屏菸1936文化基地展開全縣巡演的首演。圖／紙風車劇團提供
來自不同行業的素人學員，歷時2年訓練表演組成紙風車屏東團，帶來以在地生活經驗為主軸的新作「屏東大小事」，9日於屏菸1936文化基地展開全縣巡演的首演。圖／紙風車劇團提供

屏東縣政府紙風車劇團合作培訓在地戲劇人才，來自不同行業的素人學員，歷時2年訓練表演組成屏東團，帶來以在地生活經驗為主軸的新作「屏東大小事」，9日於屏菸1936文化基地首演，接續於萬巒、竹田、南州、東港等地巡演；特別的是，紙風車首次以不搭舞台、與觀眾面對面的傳統「落地掃」表演型式呈現，直接與民眾互動。

縣府文化處說，「落地掃」是種在地面演出的表演型態，通常在廟會遶境、神明出巡時沿街作定點式短暫表演，演出無舞台、布幕，是最素樸的表演型態，因表演時間短，即興性強烈，無固定歌詞、對白，內容自由、活潑，且型態是業餘表演，著重娛樂性而不苛求藝術性；這次演出就是請鄉親相招來看戲，重溫廟口聚會看戲、人親土親的純真年代。

紙風車文教基金會董事長李遠說，1992年創團迄今辦過諸多大型活動，搭設大型舞台讓超過上千位觀眾可以參與，今年「阿猴落地掃」巡演，選擇不架設舞台，小型如身體的微血管，以網狀形式散佈在屏東鄉鎮，以更親近民眾的方式演出，希望文化傳遞從心臟到末梢的微血管，重新找回鄉村人親土親的歡聚時光。

他說，看到業務的屏東團員，有照服員、藝術老師、社工、護理師等，經過2年苦練，用工作以外時間來練習，非常感動，看到他們演出在地故事，聽著經典的台語歌曲，不禁想起許多在這塊土地成長的點滴，相信長輩看戲都很有共鳴；紙風車首次在戶外以不搭台、貼近觀眾方式演出，更能與觀眾溝通，感受反應，對學員是大挑戰，期許透過這次的戶外演出經驗累積，發展為繪本故事劇場，到學校演出給孩子看。

文化處說，屏東大小事以傳統「落地掃」表演形式，融入現代歌廳秀的表演風格，以寓教於樂的劇情且淺顯易懂的對白，如同社區總體營造，將社區發生的事變成一齣戲，同時加入秀場歌舞秀，穿插不同故事情境，團員一人身兼多角色互換方式，將投資、愛情及簡訊詐騙，年輕人顧慮的生育問題等生活化資訊與議題，搭配團員自創的沉浸式表演及觀眾的即興互動問答，娛樂與互動性兼具。

來自不同行業的素人學員，歷時2年訓練表演組成紙風車屏東團，帶來以在地生活經驗為主軸的新作「屏東大小事」，9日於屏菸1936文化基地展開全縣巡演的首演。圖／紙風車劇團提供
來自不同行業的素人學員，歷時2年訓練表演組成紙風車屏東團，帶來以在地生活經驗為主軸的新作「屏東大小事」，9日於屏菸1936文化基地展開全縣巡演的首演。圖／紙風車劇團提供
來自不同行業的素人學員，歷時2年訓練表演組成紙風車屏東團，帶來以在地生活經驗為主軸的新作「屏東大小事」，9日於屏菸1936文化基地展開全縣巡演的首演。圖／紙風車劇團提供
來自不同行業的素人學員，歷時2年訓練表演組成紙風車屏東團，帶來以在地生活經驗為主軸的新作「屏東大小事」，9日於屏菸1936文化基地展開全縣巡演的首演。圖／紙風車劇團提供
來自不同行業的素人學員，歷時2年訓練表演組成紙風車屏東團，帶來以在地生活經驗為主軸的新作「屏東大小事」，9日於屏菸1936文化基地展開全縣巡演的首演。圖／紙風車劇團提供
來自不同行業的素人學員，歷時2年訓練表演組成紙風車屏東團，帶來以在地生活經驗為主軸的新作「屏東大小事」，9日於屏菸1936文化基地展開全縣巡演的首演。圖／紙風車劇團提供

屏東縣政府 紙風車 觀眾

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