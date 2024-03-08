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高雄立德棒球場「長年整修」工程延宕 職棒苦無訓練地

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
民眾表示，外頭看向立德球場，球員練習場不僅鋼筋外露、牆壁龜裂、防護網散落各處，球場外圍更是凌亂不堪、雜草垃圾遍佈，擔心工程持續延宕。記者宋原彰／攝影
民眾表示，外頭看向立德球場，球員練習場不僅鋼筋外露、牆壁龜裂、防護網散落各處，球場外圍更是凌亂不堪、雜草垃圾遍佈，擔心工程持續延宕。記者宋原彰／攝影

職棒台鋼雄鷹元月成軍以澄清湖棒球場為主場，但球場使用過度受損，去年7月封館整修，另座歷史悠久的立德棒球場亦長年整修，不再辦成人等級比賽，成為前金國中棒球隊訓練場地；居民指出，立德球場鋼筋外露、牆壁龜裂、防護網散落各處，外圍雜草垃圾遍布，擔心工程一再延宕，影響棒球運動發展。

台鋼雄鷹未認養澄清湖球場，總教練洪一中曾喊話希望立德棒球場拆掉重建，市府能同意由台鋼蓋球場，但未獲回應；高雄唯二職業棒球場中，日治時期就在的立德球場是高雄首座棒球場，曾舉辦多場國際賽事，卻因整修導致場地停擺，高雄世運時曾斥資1.5億改建成壘球場，但之後仍持續整建淪為「工地」。

立德棒球場長年修建費用可觀，無法與使用效率成正比，目前已不再辦成人等級比賽，每年只固定辦少棒賽、三級球賽及學生棒球聯盟聯賽高雄市代表權選拔賽等，多數時間被前金國中棒球隊作為訓練場地；原訂今年初整修完成，預計4月舉辦二軍比賽，但工程延宕，高雄運發局回應改為預計5月完工。

立委黃捷表示該球場設備老舊、無法有大型賽事條件，副市長林欽榮曾與球場旁邊的台灣銀行洽談合作擴建計畫，卻未有成果，考量為澄清湖棒球場分擔使用量，市府應儘速檢討立德現有用地、可用容積，並增設重訓室、水療室、市內打擊場等，安排常態派駐防護員、運動醫療諮詢服務等。

「高雄棒球場地真的太少！」高雄市棒球協會理事長邱子翔表示，立德棒球場在參與棒球的老市民心中有特殊地位，中職早期高雄賽事都在立德進行，熱絡景象對於老球迷仍歷歷在目，希望整修後有足夠設備招攬職棒一軍賽事讓榮景重現，同時要有好的行銷，帶動鄰近的鹽埕區商機。

目前立德棒球場「仍在」整修，外圍是工程圍籬，工程告示寫3月21日施工完成，施工內容僅土石清掃、防水施作、水電配管等；附近民眾表示，外頭看向球場，球員練習場不僅鋼筋外露、牆壁多處龜裂、防護網散落各處，球場外圍更是凌亂不堪、雜草垃圾遍佈，完全不像準備完工，擔心工程持續延宕。

高市府運動發展局表示，為配合職棒二軍賽事，立德棒球場整建包括球員休息室、活動空間整建並強化場內養護，預計5月完工，屆時就能配合聯盟需求舉辦比賽；因球場周圍的台灣銀行土地設有地下金庫，無法作為球場空間，目前立德沒有增建計畫，只能按時整修。

立德棒球場長年修建費用可觀，無法與使用效率成正比，目前已不再辦成人等級比賽，每年只固定辦少棒賽、三級球賽等，高雄市民直呼相當可惜。記者宋原彰／攝影
立德棒球場長年修建費用可觀，無法與使用效率成正比，目前已不再辦成人等級比賽，每年只固定辦少棒賽、三級球賽等，高雄市民直呼相當可惜。記者宋原彰／攝影
民眾表示，外頭看向立德球場，球員練習場不僅鋼筋外露、牆壁龜裂、防護網散落各處，球場外圍更是凌亂不堪、雜草垃圾遍佈，擔心工程持續延宕。記者宋原彰／攝影
民眾表示，外頭看向立德球場，球員練習場不僅鋼筋外露、牆壁龜裂、防護網散落各處，球場外圍更是凌亂不堪、雜草垃圾遍佈，擔心工程持續延宕。記者宋原彰／攝影
立德棒球場長年修建費用可觀，無法與使用效率成正比，目前已不再辦成人等級比賽，每年只固定辦少棒賽、三級球賽等，高雄市民直呼相當可惜。記者宋原彰／攝影
立德棒球場長年修建費用可觀，無法與使用效率成正比，目前已不再辦成人等級比賽，每年只固定辦少棒賽、三級球賽等，高雄市民直呼相當可惜。記者宋原彰／攝影
民眾表示，外頭看向立德球場，球員練習場不僅鋼筋外露、牆壁龜裂、防護網散落各處，球場外圍更是凌亂不堪、雜草垃圾遍佈，擔心工程持續延宕。記者宋原彰／攝影
民眾表示，外頭看向立德球場，球員練習場不僅鋼筋外露、牆壁龜裂、防護網散落各處，球場外圍更是凌亂不堪、雜草垃圾遍佈，擔心工程持續延宕。記者宋原彰／攝影

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